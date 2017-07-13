Ученые: грудное вскармливание снижает риск рассеянного склероза

По словам одного из авторов исследования Аннет Лангер-Гулд, это еще один пример пользы для женщин от грудного вскармливания. Кроме того, исследователи обнаружили, что у женщин с рассеянным склерозом бывает значительно меньше рецидивов во время беременности или во время грудного вскармливания. Лангер-Гулд с коллегами изучили данные от более 390 женщин, впервые диагностированных с рассеянным склерозом и сравнили их сравнивали с данным от 433 других участниц.Выяснилось, что те, кто, кто кормил грудью с одного или нескольких детей в течение 15 или более месяцев, оказались на 53% менее склонны к развитию рассеянного склероза, чем женщины, у которых было от 0 до 4 месяцев грудного вскармливания.