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13 июля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Ученые: грудное вскармливание снижает риск рассеянного склероза
Женщины, у которых развивается это заболевание, страдают от рассеянного склероза гораздо менее серьезно, если они кормили грудью своего ребенка.
Рассеянный склероз поражает вдвое больше женщин, чем мужчин. Заболевание приводит к потере подвижности, проблемам со зрением, усталости и мучительной боли. Авторы исследования - ученые из Kaiser Permanente - говорят, что женщины, которые кормят грудью не менее 15 месяцев в течение своей жизни, имеют половину шанса на развитие рассеянного склероза. Ученые полагают, что грудное вскармливание влияет на половые гормоны и это может объяснить связь, пишет портал nauka24news.ru.

После рождения женщины часто не начинают овуляцию, пока не прекратят грудное вскармливание. Те, кто начинают питание из бутылочки, имеют более раннее возвращение к уровням гормонов до беременности, где уровни эстрогена увеличивается, и организм снова начинает овуляцию. Высокие уровни эстрогена повышают риск определенных состояний, включая рак молочной железы, яичников и рассеянный склероз. Эксперты предполагают, что женщины должны кормить своих детей исключительно грудным молоком до тех пор, пока им не исполнится 6 месяцев.

По словам одного из авторов исследования Аннет Лангер-Гулд, это еще один пример пользы для женщин от грудного вскармливания. Кроме того, исследователи обнаружили, что у женщин с рассеянным склерозом бывает значительно меньше рецидивов во время беременности или во время грудного вскармливания. Лангер-Гулд с коллегами изучили данные от более 390 женщин, впервые диагностированных с рассеянным склерозом и сравнили их сравнивали с данным от 433 других участниц.

Выяснилось, что те, кто, кто кормил грудью с одного или нескольких детей в течение 15 или более месяцев, оказались на 53% менее склонны к развитию рассеянного склероза, чем женщины, у которых было от 0 до 4 месяцев грудного вскармливания.

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