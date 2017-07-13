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13 июля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Мышечную силу определяют гены
Ученые установили шестнадцать генетических вариантов, которые определяют физическую силу человека.
Специалисты Кембриджского университета провели исследование, которое впервые позволило установить связь между генами человека и его физической силой. Как сообщает «Газета.Ru», данные исследования опубликованы в научном журнале Nature Communications.
Исследователи изучили данные о силе хвата кисти более 140 тыс. человек из Великобритании, Голландии, Дании и Австралии. Мутации в этих выявленных 16 генах, как оказалось, ведут к мышечной дистрофии. Сила хвата руки, которую рассматривали при исследовании, - один из наиболее явных индикаторов общего состояния здоровья, в том числе на силу хвата влияют сердечно-сосудистые заболевания.

Ранее не было известно, влияют ли на это гены или слабая хватка вызвана проблемами со здоровьем. По мнению авторов исследования, это открытие поможет в будущем найти новые способы лечения мышечной слабости.

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