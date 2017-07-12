Разработан тест, предсказывающий рецидив рака

Эффективность диагностики по средствам новинки изучили в ходе изыскания при участии 348 добровольцев с диагнозом опухолей мочевого пузыря в прошлом. Точность теста составила 80%. Для сравнения, ученые отметили, что точность цитологических исследований в предсказании вероятности рецидива онкологии составляет всего 34%, пишет delo.ua.Среди прочих плюсов теста были названы: возможность выявления рецидива на ранней стадии (до распространения клеток рака на мышечную стенку мочевого пузыря и появления первых тревожных симптомов) и возможность дифференциальной диагностики опухоли от инфекций мочевыводящих путей.