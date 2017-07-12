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12 июля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Разработан тест, предсказывающий рецидив рака
Французские ученые уверяют, что их новый тест способен определять вероятность рецидива злокачественной опухоли мочевого пузыря точнее цитологических исследований.
Специалисты Университетской больницы Лиона (Франция) разработали несложный тест, который способен определять вероятность развития рецидива злокачественной опухоли мочевого пузыря, пишет Eurolab. Как уверяют французские ученые, их тест и проще, и точнее цитологического исследования. Суть новой разработки состоит в поиске определенного белка-маркера рака (TERT) в моче пациента.
Эффективность диагностики по средствам новинки изучили в ходе изыскания при участии 348 добровольцев с диагнозом опухолей мочевого пузыря в прошлом. Точность теста составила 80%. Для сравнения, ученые отметили, что точность цитологических исследований в предсказании вероятности рецидива онкологии составляет всего 34%, пишет delo.ua.

Среди прочих плюсов теста были названы: возможность выявления рецидива на ранней стадии (до распространения клеток рака на мышечную стенку мочевого пузыря и появления первых тревожных симптомов) и возможность дифференциальной диагностики опухоли от инфекций мочевыводящих путей.

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