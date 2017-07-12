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12 июля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Благодаря генам россияне легко могут бросить курить
К такому мнению пришли российские генетики, изучив ДНК более 2,5 тысяч жителей страны.
Среди жителей России примерно 82% являются счастливыми обладателями генных мутаций, позволяющих легко бросить курить. К такому мнению пришли российские генетики, изучив ДНК более 2,5 тысяч жителей страны.

За последние годы ученые открыли несколько генов — вариации в их структуре могут влиять на возможности человека отказаться от пагубной привычки курения. Специалисты медико-генетического центра Genotek проверили «плохие» вариации этих генов у россиян, исследовав данные центра за последние годы. Среди них примерно 40% активных и 30% бывших курильщиков, в том числе 45% женщин, употреблявших табак, передает РИА АМИ.

Оказалось, что в генах CHRNB3 и CTNNA3, кодирующих никотиновые рецепторы в мозге, лишь у 15% россиян «плохие» вариации. Но только 0,7% людей являются носителями сразу двух «плохих» вариаций. По словам генетика и директора компании Genotek Валерия Ильинского, гены никак не влияют на желание человека взять сигарету в первый раз, но определенный генотип может затруднить отказ от этой привычки, и без помощи специалистов это будет трудно сделать.

Зная свой генотип, человеку легче будет делать осознанный выбор и первые шаги на пути к цели, сказал Ильинский. За последние три года с момента введения антитабачных мер в России число курящих сократилось и достигло семилетнего минимума – примерно 31% россиян постоянно или эпизодически курит. Но эта цифра по-прежнему выше показателей стран Европы и Азии: в Европе курят примерно 15-20% населения, а в странах Азии – около 10% жителей.

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