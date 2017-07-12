Благодаря генам россияне легко могут бросить курить

Оказалось, что в генах CHRNB3 и CTNNA3, кодирующих никотиновые рецепторы в мозге, лишь у 15% россиян «плохие» вариации. Но только 0,7% людей являются носителями сразу двух «плохих» вариаций. По словам генетика и директора компании Genotek Валерия Ильинского, гены никак не влияют на желание человека взять сигарету в первый раз, но определенный генотип может затруднить отказ от этой привычки, и без помощи специалистов это будет трудно сделать.Зная свой генотип, человеку легче будет делать осознанный выбор и первые шаги на пути к цели, сказал Ильинский. За последние три года с момента введения антитабачных мер в России число курящих сократилось и достигло семилетнего минимума – примерно 31% россиян постоянно или эпизодически курит. Но эта цифра по-прежнему выше показателей стран Европы и Азии: в Европе курят примерно 15-20% населения, а в странах Азии – около 10% жителей.