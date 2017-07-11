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11 июля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
В России разработано 26 препаратов для лечения рака
В том числе лекарства для больных с тяжелой стадией онкологических заболеваний.
В России создано 26 инновационных препаратов для лечения онкологических заболеваний, в том числе для больных, имеющих тяжелую стадию рака. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

«Хотелось бы отметить, что в рамках ускоренного инновационного биомедицинского развития одно из пяти направлений - это онкология. В этом направлении очень много интересного проводится. Это изучение канцерогенеза, изучения механизмов метастадирования и, естественно, формирование новой персонифицированной фармакологии и, прежде всего, это таргентная иммунотерапия, и мы имеем уже 26 препаратов на разной стадии испытания, которые должны качественно изменить ситуацию: увеличить и продолжительность жизни, и качество жизни онкологических больных в том числе в запущенной стадии», - приводит ТАСС слова Вероники Скворцовой.

По ее словам, сейчас эти препараты проходят тестирование и в перспективе могут значительно облегчить состояние больных раком или увеличить продолжительность их жизни. Глава Минздрава России привела в пример успехов отечественной медицины таргетную иммунотерапию. Она также упомянула о том, что в 2017 году в России откроют два центра ядерной медицины.

Также в 2016 году более 33 млрд рублей было выделено на проведение курсов химиотерапии в условиях стационара 194 тысячам пациентов с онкопатологиями. Скворцова напомнила, что с 2014 года химиотерапия включена в базовую программу ОМС.

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