В России разработано 26 препаратов для лечения рака

В России создано 26 инновационных препаратов для лечения онкологических заболеваний, в том числе для больных, имеющих тяжелую стадию рака. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
«Хотелось бы отметить, что в рамках ускоренного инновационного биомедицинского развития одно из пяти направлений - это онкология. В этом направлении очень много интересного проводится. Это изучение канцерогенеза, изучения механизмов метастадирования и, естественно, формирование новой персонифицированной фармакологии и, прежде всего, это таргентная иммунотерапия, и мы имеем уже 26 препаратов на разной стадии испытания, которые должны качественно изменить ситуацию: увеличить и продолжительность жизни, и качество жизни онкологических больных в том числе в запущенной стадии», - приводит ТАСС
слова Вероники Скворцовой.