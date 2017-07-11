В России разработано 26 препаратов для лечения рака

По ее словам, сейчас эти препараты проходят тестирование и в перспективе могут значительно облегчить состояние больных раком или увеличить продолжительность их жизни. Глава Минздрава России привела в пример успехов отечественной медицины таргетную иммунотерапию. Она также упомянула о том, что в 2017 году в России откроют два центра ядерной медицины.Также в 2016 году более 33 млрд рублей было выделено на проведение курсов химиотерапии в условиях стационара 194 тысячам пациентов с онкопатологиями. Скворцова напомнила, что с 2014 года химиотерапия включена в базовую программу ОМС.