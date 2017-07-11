Ученые хотят создать вакцину против гонореи

Проанализировав данные венерологических клиник, ученые обнаружили, что у пациентов, привитых в то время от менингита, уровень заболевания гонореей упал на 31%. Действительно, менингококковая бактерия является близким родственником гонококка, микроорганизма, вызывающего гонорею, поэтому вакцина оказала так называемую «кросс-защиту» против этого венерического заболевания, причем срок действия защиты составил два года. Каков механизм работы вакцины против в менингита в случае гонореи, до сих пор не известно, однако косвенные данные могут стать основой для использования препарата в клинической практике лечения венерического заболевания.Разумеется, до создания полноценной вакцины еще очень далеко, однако, заявили ученые, на сегодняшний день появились реальные доказательства возможности эффективной вакцинации против заболевания, опасность которого растет с каждым днем.