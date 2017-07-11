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11 июля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Ученые хотят создать вакцину против гонореи
Специалисты говорят об актуальности исследований, так как Всемирная организация здравоохранения объявила о распространении новой формы этого заболевания, которая не поддается лечению антибиотиками.
Исследователи из Университета Окленда (Новая Зеландия) заявили о возможности создания вакцины для защиты от гонореи — инфекции, передаваемой половым путем, которая в скором времени может стать неизлечимой, передает РИА АМИ. Напомним, Всемирная организация здравоохранения объявила о распространении новой формы этого заболевания, которая не поддается лечению антибиотиками. Причем, по словам представителей ВОЗ, истинные масштабы эпидемии пока неизвестны.

Единственной возможностью остановить распространение «супер-гонореи», пояснили эксперты, является создание вакцин, предохраняющих от этого заболевания. По словам ученых новый, препарат будет создан на основе вакцины, разработанной, чтобы остановить вспышку менингита, поразившую в период между 2004-2006 годами примерно миллион подростков Новой Зеландии.

Проанализировав данные венерологических клиник, ученые обнаружили, что у пациентов, привитых в то время от менингита, уровень заболевания гонореей упал на 31%. Действительно, менингококковая бактерия является близким родственником гонококка, микроорганизма, вызывающего гонорею, поэтому вакцина оказала так называемую «кросс-защиту» против этого венерического заболевания, причем срок действия защиты составил два года. Каков механизм работы вакцины против в менингита в случае гонореи, до сих пор не известно, однако косвенные данные могут стать основой для использования препарата в клинической практике лечения венерического заболевания.

Разумеется, до создания полноценной вакцины еще очень далеко, однако, заявили ученые, на сегодняшний день появились реальные доказательства возможности эффективной вакцинации против заболевания, опасность которого растет с каждым днем.

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