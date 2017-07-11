Найден способ лечения рака прямой кишки

Исследователи очень надеются, что данный метод позволит создать лекарственный препарат, который будет препятствовать работе вышеупомянутого белка, и поможет справиться с онкологией в области толстой и прямой кишки.
Напомним, ранее группа японских ученых под руководством Тэсси Ямада из Исследовательского института Национального онкологического центра нашли белок, замедляющий рост стволовых клеток рака толстой кишки. Исследователи установили, что белок NCB-0846 не позволяет работать другому белку, который помогает развиваться стволовым клеткам рака.
Ученые доказали свое утверждение экспериментально. Они ввели это вещество мышам с пересаженными клетками рака толстой кишки человека. Под действием белка NCB-0846 рост рака был ограничен на 90%. Ученые полагают, что обнаруженный ингибитор поможет разработать фундаментальное лечение от болезни.