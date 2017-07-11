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11 июля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Найден способ лечения рака прямой кишки
Ученые выявили белки, которые способствуют борьбе с опухолью.
Специалисты из США в результате проведенных опытов нашли метод борьбы с раком прямой кишки. О результатах их работы стало известно в статье, которую опубликовал научный журнал Cell Stem Reports. Результат исследования показал, что для того, чтобы борьба с онкологией прошла успешно, необходимо воспрепятствовать работе белка STRA6, который участвует в переносе витамина А, сообщает портал terrnews.com.

Эксперименты проводили на грызунах, а наблюдения за опытом показали, что данный элемент играет главную роль в развитии рака и выживании клеток, прошедших мутацию, на первых порах развития болезни. По причине отсутствия в организме белка STRA6, клетки рака останавливают свое размножение и сопротивление иммунной системе организма.
Исследователи очень надеются, что данный метод позволит создать лекарственный препарат, который будет препятствовать работе вышеупомянутого белка, и поможет справиться с онкологией в области толстой и прямой кишки.

Напомним, ранее группа японских ученых под руководством Тэсси Ямада из Исследовательского института Национального онкологического центра нашли белок, замедляющий рост стволовых клеток рака толстой кишки. Исследователи установили, что белок NCB-0846 не позволяет работать другому белку, который помогает развиваться стволовым клеткам рака.

Ученые доказали свое утверждение экспериментально. Они ввели это вещество мышам с пересаженными клетками рака толстой кишки человека. Под действием белка NCB-0846 рост рака был ограничен на 90%. Ученые полагают, что обнаруженный ингибитор поможет разработать фундаментальное лечение от болезни.

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