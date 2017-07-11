Найден способ лечения рака прямой кишки

Специалисты из США в результате проведенных опытов нашли метод борьбы с раком прямой кишки. О результатах их работы стало известно в статье, которую опубликовал научный журнал Cell Stem Reports. Результат исследования показал, что для того, чтобы борьба с онкологией прошла успешно, необходимо воспрепятствовать работе белка STRA6, который участвует в переносе витамина А, сообщает портал terrnews.com.



Эксперименты проводили на грызунах, а наблюдения за опытом показали, что данный элемент играет главную роль в развитии рака и выживании клеток, прошедших мутацию, на первых порах развития болезни. По причине отсутствия в организме белка STRA6, клетки рака останавливают свое размножение и сопротивление иммунной системе организма.