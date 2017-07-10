В России начались испытания первого отечественного метода визуализации и терапии опухолей

Ещё одна сторона терапии наночастицами оксида железа основана на явлении ферроптоза – гибели клеток от избыточного содержания железа. Оксид железа Fe3O4 в физиологических условиях может вызывать появление активных форм кислорода, губительных для опухолевой клетки.Наночастицы магнетита хорошо видны на МРТ-изображениях, что дает врачам возможность распознать опухоль на ранних стадиях. При этом магнетит не токсичен для организма, в отличие от других существующих средств. Кроме того, магнетит стоит значительно дешевле других контрастных агентов. Помимо этого данную технологию можно использовать для направленного транспорта лекарства к опухолевых клеткам.По словам профессора Мажуги, «известной проблемой онкотерапии является резистентность опухоли к воздействиям извне, в том числе и к химиотерапии, поэтому мы и обратились к технологии, по определению не вызывающей резистентности. В настоящий момент мы работаем с установкой, специально разработанной для нас коллегами из ТГУ им. Державина. Генератор способен создавать высокочастотное магнитное поле с частотой до 300 КГц. Мы разработали комбинированную технологию, не имеющую аналогов в мире, которая делает раковую опухоль чувствительной – более беззащитной – к химическим лекарственным препаратам».Магнетит вводится локально в пораженный орган, помещается в высокочастотную область магнитного поля, которое заставляет наночастицы выделять тепло и «сжигать» большую часть опухоли. Далее следует этап химиотерапии, который имеет повышенный эффект за счет ослабленности опухоли.