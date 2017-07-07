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7 июля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
В Америке испытывают вакцину против атеросклероза
Вакцина вызывает в организме выработку антител против фермента PCSK9, который препятствует очищению крови от холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) - наиболее атерогенных липопротеинов крови.
Липопротеин низкой плотности (ЛПНП) является одним из основных переносчиков холестерина в крови. Холестерин ЛПНП часто называют «плохим холестерином» из-за его связи с риском атеросклероза. У людей с высоким уровнем холестерина ЛПНП в крови повышен риск сердечно-сосудистых заболеваний. Для контроля данного показателя обычно назначают такие лекарственные средства как статины. Они в целом неплохо переносятся, но у некоторых пациентов все же могут вызывать побочные эффекты, имеют ряд противопоказаний и неблагоприятных лекарственных взаимодействий. И тот факт, что статины обычно следует принимать пожизненно, также создает пациентам ряд неудобств.

Возможно, в скором времени для контроля атеросклероза будет достаточно одной "прививки". В США проходит I фаза клинических испытаний вакцины, которая обеспечивает снижение уровня холестерина (NCT02508896), сообщает портал fp.com.ua. Вакцина вызывает в организме выработку антител против фермента PCSK9, который препятствует очищению крови от холестерина липопротеинов низкой плотности наиболее атерогенных липопротеинов крови.

Недавно был одобрен к использованию лекарственный препарат, эффективно снижающий холестерин, – моноклональное антитело, связывающее фермент PCSK9, который препятствует очищению крови от холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). К сожалению, эффект препарата непродолжителен, требуется его регулярное введение, что весьма затратно.

Фермент PCSK9 (пробелок конвертаза субтилизин/кексин 9 типа) играет важную регуляторную роль в гомеостазе холестерина. Связывание PCSK9 с рецептором ЛПНП приводит к деградации рецептора. Снижение уровня рецептора ЛПНП, в свою очередь, приводит к снижению метаболизма ЛПНП и, соответственно, гиперхолестеринемии. PCSK9 является потенциальной мишенью для агентов, снижающих уровень холестерина ЛПНП.

И вот теперь было предложено бороться с ферментом PCSK9 путем вакцинации. Вакцина AT04A была испытана на мышах, у которых в результате богатой жирами диеты был повышен уровень холестерина в крови и наблюдались признаки атеросклероза. Введение вакцины привело к выработке антител против фермента PCSK9, снижению уровня холестерина на 53%, уменьшению атеросклеротических поражений сосудов на 64%, снижению биологических маркеров сосудистого воспаления на 21-28% в сравнении с контрольной группой, не получившей вакцины.

Уровень антител против фермента PCSK9 коррелировал со снижением уровня холестерина. Авторы работы полагают, что сохранение высокого титра антител в течение длительного времени после вакцинации поможет контролировать уровень холестерина ЛПНП и препятствовать развитию атеросклероза.

Авторы указывают на то, что AT04A не является вакциной в традиционном смысле слова: она направлена против собственной, а не чужеродной молекулы. AT04A скорее можно назвать иммунотерапевтическим препаратом.

Эксперты признают перспективность подхода, однако указывают на риск долгосрочных неблагоприятных эффектов длительного снижения холестерина ЛПНП.

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