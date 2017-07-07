В Америке испытывают вакцину против атеросклероза

Недавно был одобрен к использованию лекарственный препарат, эффективно снижающий холестерин, – моноклональное антитело, связывающее фермент PCSK9, который препятствует очищению крови от холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). К сожалению, эффект препарата непродолжителен, требуется его регулярное введение, что весьма затратно.Фермент PCSK9 (пробелок конвертаза субтилизин/кексин 9 типа) играет важную регуляторную роль в гомеостазе холестерина. Связывание PCSK9 с рецептором ЛПНП приводит к деградации рецептора. Снижение уровня рецептора ЛПНП, в свою очередь, приводит к снижению метаболизма ЛПНП и, соответственно, гиперхолестеринемии. PCSK9 является потенциальной мишенью для агентов, снижающих уровень холестерина ЛПНП.И вот теперь было предложено бороться с ферментом PCSK9 путем вакцинации. Вакцина AT04A была испытана на мышах, у которых в результате богатой жирами диеты был повышен уровень холестерина в крови и наблюдались признаки атеросклероза. Введение вакцины привело к выработке антител против фермента PCSK9, снижению уровня холестерина на 53%, уменьшению атеросклеротических поражений сосудов на 64%, снижению биологических маркеров сосудистого воспаления на 21-28% в сравнении с контрольной группой, не получившей вакцины.Уровень антител против фермента PCSK9 коррелировал со снижением уровня холестерина. Авторы работы полагают, что сохранение высокого титра антител в течение длительного времени после вакцинации поможет контролировать уровень холестерина ЛПНП и препятствовать развитию атеросклероза.Авторы указывают на то, что AT04A не является вакциной в традиционном смысле слова: она направлена против собственной, а не чужеродной молекулы. AT04A скорее можно назвать иммунотерапевтическим препаратом.Эксперты признают перспективность подхода, однако указывают на риск долгосрочных неблагоприятных эффектов длительного снижения холестерина ЛПНП.