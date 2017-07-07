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7 июля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Химиотерапия перед операцией увеличивает риск появления метастаз
Речь идет о неоадъювантной химиотерапии.
Некоторые виды химиотерапии (неоадъювантная химиотерапия), применяемые до удаления раковой опухоли, могут способствовать росту новообразований и метастазированию, считают ученые Медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке (США). Они изучали процесс интравазии или проникновения клеток в сосудистую сеть при раке молочной железы.

Группа клеток, которая называется микроокружение опухоли (TMEM), может служить в качестве шлюзов для опухолевых клеток (метастатических клонов), входящих в сосудистую сеть, передает РИА АМИ.
Авторы исследования обнаружили, что несколько типов химиотерапии могут увеличить количество комплексов TMEM и циркулирующих опухолевых клеток в кровотоке. По результатам исследования ученые пришли к выводу, что химиотерапия, хотя и уменьшает в размере опухоль, увеличивает риск метастатического распространения.

Активность комплексов TMEM и метастатических клонов, индуцированная химиотерапией, были сокращены введением соответствующих ингибиторов. Кроме того, ингибиторы функции TMEM могут улучшить клинические преимущества неоадъювантной химиотерапии или при метастатическом заболевании. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Translational Medicine.
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