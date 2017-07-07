Химиотерапия перед операцией увеличивает риск появления метастаз

Авторы исследования обнаружили, что несколько типов химиотерапии могут увеличить количество комплексов TMEM и циркулирующих опухолевых клеток в кровотоке. По результатам исследования ученые пришли к выводу, что химиотерапия, хотя и уменьшает в размере опухоль, увеличивает риск метастатического распространения.Активность комплексов TMEM и метастатических клонов, индуцированная химиотерапией, были сокращены введением соответствующих ингибиторов. Кроме того, ингибиторы функции TMEM могут улучшить клинические преимущества неоадъювантной химиотерапии или при метастатическом заболевании. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Translational Medicine.