Ученые отследили путь раковых клеток по организму

Группа исследователей, в которую вошли первые авторы postdoc Шимпеи Кубота и исследователь проекта Кей Такахаси, взяли разработанную ими ранее химическую смесь CUBIC (Clear Unobstructed Brain / Body Imaging Cocktail) и оптимизировал ее состав для обнаружения и наблюдения за раковыми клетками. Используя модифицированную смесь, чтобы «очистить» ткани и жизненно важные органы, исследователи смогли найти подсвеченные биолюминисценцией раковые клетки в таких местах, как печень, поджелудочная железа и кишечник.



Технология формирования изображений позволила рассматривать раковые клетки, размножающиеся внутри органов, включая легкие, кишечник и печень, и их «путешествия» по телу. Анализ CUBIC-рака применяется здесь к 13 моделям мышей, в которых используется девять линий раковых клеток, и они отличаются по гематогенным метастатическим структурам, такие как ангиогенный рост и кооптирующий рост. Группа исследователей из Токийского университета и Института физико-химических исследований RIKEN добилась того, что изображения показывают раковые колонии достаточно подробно, чтобы рассчитать их формы, объемы и распределение — характеристики, имеющие решающее значение для различия между образцами метастаз. Научная работа опубликована в Cell Reports, передает РИА АМИ.



