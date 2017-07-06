Ученые отследили путь раковых клеток по организму

Чтобы достичь нового будущего очага, раковая клетка должна добраться до кровеносных сосудов и проникнуть через их стенки. Большинство раковых клеток погибают во время «путешествия», рассказывает соавтор проекта Кохей Миязоно. Новый метод позволил увидеть, что клетки с молекулами белка бета-TGF, регулирующими клеточный рост, оказались наиболее живучими и, вероятнее всего, «образуют злокачественные форпосты».
Кроме того, ученые смогли применить свои технологии для оценки терапевтического эффекта противораковых препаратов при метастазировании рака. Обработка изображений и анализ рака с использованием протокола CUBIC приведут к дальнейшему пониманию сложностей и нюансов метастатических путей. Этот метод может также пролить свет на одноклеточные события, связанные с другими заболеваниями, считают ученые.