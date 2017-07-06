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6 июля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Ученые отследили путь раковых клеток по организму
Японские исследователи смогли усовершенствовать технологию получения изображений, используя химические методы получения «прозрачности» всех внутренних органов мыши, и проследить процесс метастазирования различных видов рака.
Группа исследователей, в которую вошли первые авторы postdoc Шимпеи Кубота и исследователь проекта Кей Такахаси, взяли разработанную ими ранее химическую смесь CUBIC (Clear Unobstructed Brain / Body Imaging Cocktail) и оптимизировал ее состав для обнаружения и наблюдения за раковыми клетками. Используя модифицированную смесь, чтобы «очистить» ткани и жизненно важные органы, исследователи смогли найти подсвеченные биолюминисценцией раковые клетки в таких местах, как печень, поджелудочная железа и кишечник.

Технология формирования изображений позволила рассматривать раковые клетки, размножающиеся внутри органов, включая легкие, кишечник и печень, и их «путешествия» по телу. Анализ CUBIC-рака применяется здесь к 13 моделям мышей, в которых используется девять линий раковых клеток, и они отличаются по гематогенным метастатическим структурам, такие как ангиогенный рост и кооптирующий рост. Группа исследователей из Токийского университета и Института физико-химических исследований RIKEN добилась того, что изображения показывают раковые колонии достаточно подробно, чтобы рассчитать их формы, объемы и распределение — характеристики, имеющие решающее значение для различия между образцами метастаз. Научная работа опубликована в Cell Reports, передает РИА АМИ.

Чтобы достичь нового будущего очага, раковая клетка должна добраться до кровеносных сосудов и проникнуть через их стенки. Большинство раковых клеток погибают во время «путешествия», рассказывает соавтор проекта Кохей Миязоно. Новый метод позволил увидеть, что клетки с молекулами белка бета-TGF, регулирующими клеточный рост, оказались наиболее живучими и, вероятнее всего, «образуют злокачественные форпосты».

Кроме того, ученые смогли применить свои технологии для оценки терапевтического эффекта противораковых препаратов при метастазировании рака. Обработка изображений и анализ рака с использованием протокола CUBIC приведут к дальнейшему пониманию сложностей и нюансов метастатических путей. Этот метод может также пролить свет на одноклеточные события, связанные с другими заболеваниями, считают ученые.
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