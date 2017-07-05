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5 июля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Петербуржцы смогут записаться в поликлинику по единому номеру
Его планируют ввести уже в следующем году.
Сейчас в Петербурге существует 18 районных колл-центров записи к врачу с разными номерами. В рамках приоритетного проекта «Электронное здравоохранение» планируется перевести их на единый номер. По словам директора МИАЦ Геннадия Орлова, для петербуржцев такая система будет гораздо удобнее, передает «ДокторПитер».

- По такому же принципу мы объединили номера служб неотложной помощи. Раньше их было 53. Да, их можно было найти в интернете, но в экстренной ситуации, конечно, куда легче позвонить «03». А диспетчер уже переключит вас на телефон «неотложки» при районной поликлинике, - рассказал Геннадий Орлов.

Планируется, что единый телефонный номер записи в поликлиники будет введен уже в 2018 году. «Ежегодные затраты на работу call-центров практически не изменятся — мы оцениваем их в 20 млн рублей. Однако для создания системы интеллектуального переподключения и маршрутизации, которая будет соединять пациента с необходимым районным call-центром, может потребоваться от 5 до 10 млн рублей», - объяснил директор МИАЦ. Несмотря на введение единого номера, пациентам, скорее всего, оставят возможность дозвониться до call-центра и по старым номерам, к которым многие привыкли за 10 лет их работы.

МИАЦ планирует, что в дальнейшем по единому номеру можно будет не только записаться в поликлинику, но и получить справочную информацию. «Сейчас 10-15 % звонков в call-центры не связаны с записью к врачу на прием. Люди просто не понимают, куда им звонить — то ли в территориальный фонд, то ли на горячую линию комитета по здравоохранения», - отметил Геннадий Орлов.

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