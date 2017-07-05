Петербуржцы смогут записаться в поликлинику по единому номеру

Планируется, что единый телефонный номер записи в поликлиники будет введен уже в 2018 году. «Ежегодные затраты на работу call-центров практически не изменятся — мы оцениваем их в 20 млн рублей. Однако для создания системы интеллектуального переподключения и маршрутизации, которая будет соединять пациента с необходимым районным call-центром, может потребоваться от 5 до 10 млн рублей», - объяснил директор МИАЦ. Несмотря на введение единого номера, пациентам, скорее всего, оставят возможность дозвониться до call-центра и по старым номерам, к которым многие привыкли за 10 лет их работы.МИАЦ планирует, что в дальнейшем по единому номеру можно будет не только записаться в поликлинику, но и получить справочную информацию. «Сейчас 10-15 % звонков в call-центры не связаны с записью к врачу на прием. Люди просто не понимают, куда им звонить — то ли в территориальный фонд, то ли на горячую линию комитета по здравоохранения», - отметил Геннадий Орлов.