  • 5 Июль 2017
USD 06.07.2017 59.5787 +0.3492
USD ММВБ 13:17 59.62440  
EUR 06.07.2017 67.6754 +0.3788
EUR ММВБ 13:17 67.6940  
Нефть($) 05.07.2017 48.98 1.61
Нефть(p) 05.07.2017 2918.16 +112.46
Ушел из жизни Даниил Гранин В Италии на поле появился огромный портрет Владимира Путина (ФОТО) В российских соцсетях отмечен новый всплеск пропаганды суицида Гранина похоронят на Комаровском кладбище
5 июля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
В России создан дрон-дефибриллятор для оказания экстренной медпомощи
Воздушный спасатель прилетит на место происшествия и оперативно проведет сердечно-легочную реанимацию.
Российские ученые создали дрон-дефибриллятор. Воздушный спасатель прилетит на место происшествия и оперативно проведет сердечно-легочную реанимацию. Проект разработан Аэрокосмической лабораторией Московского технологического института (МТИ) совместно с компанией «Альтомедика», сообщает пресс-служба МТИ. Находясь под управлением оператора, дрон доставляет дефибриллятор по воздуху в максимально короткие сроки.
Фото: пресс-служба Московского технологического института
Прибор работает как в ручном, так и в автоматическом режиме. Человеку достаточно наложить одноразовые электроды на больного и выполнить голосовые и визуальные подсказки. Дефибриллятор проанализирует ЭКГ, сохранит данные для врача и при необходимости произведет серию разрядов в соответствии с международными рекомендациями по сердечно-легочной реанимации.

Благодаря компактным габаритам и грузоподъемности в 3 кг, дрон универсален в использовании. Кроме дефибриллятора он может доставлять медикаменты и биоматериалы при чрезвычайных ситуациях, а также камеры с громкой связью для консультации с врачами. Устройство преодолевает расстояния до 50 км: от ближайшей станции скорой помощи или пункта МЧС.

Прощание с супругой Алексея Германа-старшего пройдет на «Ленфильме» 7 июля В Петербурге демонтировали доску Колчаку В Петербурге Речной карнавал и фестиваль SUP-серфинга ограничат движение судов Ленобласть попросит ЦБ разрешить криптовалюту в регионе
В Петербурге открылась выставка погибшей в теракте художницы Медянцевой Проезд по Ушаковскому мосту ограничат в связи с ремонтом С начала года более 500 мигрантов отправили из Петербурга на родину В Петербурге теплоход врезался в опору моста (ФОТО)
В трех районах Петербурга 5 июля теплосети проверят на прочность В Петербурге 5 июля ожидаются дожди Кокорин назначен капитаном ФК "Зенит" Защитники Исаакия хотят провести народный референдум осенью

 
Made on
Tilda
 

сделано в spbnews

© Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm