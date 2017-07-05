В России создан дрон-дефибриллятор для оказания экстренной медпомощи

Прибор работает как в ручном, так и в автоматическом режиме. Человеку достаточно наложить одноразовые электроды на больного и выполнить голосовые и визуальные подсказки. Дефибриллятор проанализирует ЭКГ, сохранит данные для врача и при необходимости произведет серию разрядов в соответствии с международными рекомендациями по сердечно-легочной реанимации.Благодаря компактным габаритам и грузоподъемности в 3 кг, дрон универсален в использовании. Кроме дефибриллятора он может доставлять медикаменты и биоматериалы при чрезвычайных ситуациях, а также камеры с громкой связью для консультации с врачами. Устройство преодолевает расстояния до 50 км: от ближайшей станции скорой помощи или пункта МЧС.