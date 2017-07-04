  • 4 Июль 2017
USD 05.07.2017 59.2295 +0.2600
USD ММВБ 18:16 59.16600  
EUR 05.07.2017 67.2966 +0.0950
EUR ММВБ 18:16 67.1790  
Нефть($) 04.07.2017 49.82 +0.42
Нефть(p) 04.07.2017 2950.81 +37.72
РЖД будет продавать билеты за 120 суток до даты поездки Терминалы Райффайзенбанка перестали работать Скончалась вдова Алексея Германа-старшего В Петербурге рекордное количество выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
4 июля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Антибактериальные средства опасны распространением лекарственной устойчивости бактерий
Механизм развития устойчивости бактерий к триклозану, широко используемому в бытовых антибактериальных чистящих средствах, схож с механизмом развития резистентности к хинолонам.
Ученые показали, что мутация, обуславливающая невосприимчивость микроорганизмов к хинолонам, изменяет упаковку ДНК в бактериальной клетке, а впоследствии развивается устойчивость к триклозану. Результаты исследования ученых из Бирмингемского университета и Исследовательского парка Норвича опубликованы в Journal of Antimicrobial Chemotherapy, передает remedium.ru

Авторы работы подчеркивают, что антибиотики класса хинолонов играют важную роль в борьбе с бактериальными инфекциями, а открытая связь между резистентностью к этим антибиотикам и триклозану, вызывает беспокойство, что широкое применение антибактериальных чистящих средств может привести к распространению лекарственной устойчивости. Особенно это обусловлено повсеместной распространенностью триклозана – в течение последних 20 лет данное вещество обнаруживают везде, в том числе в тканях человека.

Ранее было доказано, что бытовые моющие средства с триклозаном по антибактериальной активности не превосходят обычное мыло: бактерицидный эффект антибактериального моющего средства был значительно выше при воздействии на культуру более 9 часов. Таким образом, моющие средства с триклозаном действительно обладают высокой бактериальной активностью, однако она не проявляется за время, необходимое для мытья рук.

В 2013 году эксперты FDA заявили, что длительное использование антибактериального мыла, действующими веществами которого являются триклозан и триклокарбан, связано с риском для здоровья, а также способствует развитию лекарственной устойчивости бактерий. Помимо этого было показано, что постоянное воздействие триклозана может представлять опасность для беременных женщин и их будущих детей. Тогда же был подготовлен указ, требующий от производителей представить доказательства безопасности и эффективности антибактериальных моющих средств по сравнению с обычным мылом. Ежегодные продажи моющих средств с триклозаном только на территории США составляют 1 млрд долларов.
Защитники Исаакия хотят провести народный референдум осенью Виктор Панкевич переизбран на должность председателя избиркома Петербурга На Новой Голландии бесплатно покажут документальные фильмы о современной культуре В Петербурге автоматизируют пять перехватывающих автостоянок
Пожар на строящейся плавучей АЭС в Петербурге потушен В Петербурге загорелась строящаяся плавучая атомная станция "Академик Ломоносов" Линии скоростных трамваев до Шушар и Колпино обойдется городу в 52 млрд рублей В Петербурге обыскивают производителя БАДов от импотенции
Защитник «Интера» Мурильо обойдется «Зениту» в 13 млн евро Петербург потратит на ремонт Шлиссельбургского шоссе 1,1 млрд рублей Велозабеги ограничат движение транспорта в Петербурге В Петербурге стартовала кампания против «заборизации» города

 
Made on
Tilda
 

сделано в spbnews

© Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm