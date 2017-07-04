Антибактериальные средства опасны распространением лекарственной устойчивости бактерий

Ученые показали, что мутация, обуславливающая невосприимчивость микроорганизмов к хинолонам, изменяет упаковку ДНК в бактериальной клетке, а впоследствии развивается устойчивость к триклозану. Результаты исследования ученых из Бирмингемского университета и Исследовательского парка Норвича опубликованы в Journal of Antimicrobial Chemotherapy
, передает remedium.ru
Авторы работы подчеркивают, что антибиотики класса хинолонов играют важную роль в борьбе с бактериальными инфекциями, а открытая связь между резистентностью к этим антибиотикам и триклозану, вызывает беспокойство, что широкое применение антибактериальных чистящих средств может привести к распространению лекарственной устойчивости. Особенно это обусловлено повсеместной распространенностью триклозана – в течение последних 20 лет данное вещество обнаруживают везде, в том числе в тканях человека.