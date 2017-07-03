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3 июля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Неврологи смогут выводить пациентов из комы
Российские неврологи нашли метод выведения пациентов из хронических посткоматозных состояний.
Врачи Научного центра неврологии (ФГБНУ НЦН) используют метод, позволяющий неинвазивно стимулировать кору головного мозга при помощи электромагнитных импульсов — технология навигационной транскраниальной магнитной стимуляции.
Метод показал свою эффективность для тех пациентов, которые находятся в так называемом состоянии минимального сознания, когда человеку до вегетативного всего один шаг, сообщил директор центра, академик Михаил Пирадов.

По его словам, цель врачей — выводить пациентов из вегетативных состояний и состояний минимального сознания, то есть самых тяжелых. Неврологам удалось повысить уровень сознания нескольким пациентам, находившимся в состоянии минимального сознания. Изучая таких больных с помощью функциональной МРТ, можно увидеть, какие области мозга пробуждаются раньше всего, когда человек становится не только бодрствующим, но у него появляется и сознание.

«Мы пытаемся сейчас найти ту область мозга, которая первой восстанавливается и обуславливает наличие сознания без какого-либо воздействия извне», — сказал Пирадов «Известиям». Исследования, которые проводятся уже два года, планируется завершить в 2019 году. На них ежегодно выделяется 6 млн. рублей. Свои изыскания российские неврологи проводят совместно с Миланским университетом и Гарвардской медицинской школой.

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