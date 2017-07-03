Неврологи смогут выводить пациентов из комы

По его словам, цель врачей — выводить пациентов из вегетативных состояний и состояний минимального сознания, то есть самых тяжелых. Неврологам удалось повысить уровень сознания нескольким пациентам, находившимся в состоянии минимального сознания. Изучая таких больных с помощью функциональной МРТ, можно увидеть, какие области мозга пробуждаются раньше всего, когда человек становится не только бодрствующим, но у него появляется и сознание.«Мы пытаемся сейчас найти ту область мозга, которая первой восстанавливается и обуславливает наличие сознания без какого-либо воздействия извне», — сказал Пирадов «Известиям». Исследования, которые проводятся уже два года, планируется завершить в 2019 году. На них ежегодно выделяется 6 млн. рублей. Свои изыскания российские неврологи проводят совместно с Миланским университетом и Гарвардской медицинской школой.