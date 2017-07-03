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3 июля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Ученые предложили новые методы лечения псориатического артрита
Исследования показали многообещающие данные, подтверждающие эффективность двух новых препаратов.
Результаты двух исследований, представленных на ежегодной пресс-конференции Европейского конгресса ревматологов (EULAR) 2017 показали многообещающие данные, подтверждающие эффективность двух новых препаратов для лечения псориатического артрита, передает портал spinet.ru.

Необходимо было выявить эффективность новых препаратов для борьбы с различными воспалительными аспектами псориатического артрита, которое включают как суставные, так и кожные симптомы. В первом исследовании у пациентов с активным PsA, которым ранее не назначали анти-TNF-терапию, тофацитиниб, превосходил плацебо по частоте ответа ACR20. При этом показатели не отличались от исходного уровня через 3 месяца. Tofacitinib продемонстрировал превосходство в отношении плацебо уже на второй неделе, и сохранял эффективность в течение 12 месяцев. Никаких новых рисков по безопасности не было выявлено по сравнению с предыдущими исследованиями по другим показаниям.
Во втором исследовании у пациентов с активным PsA, и имещих на теле 3 или более процента поверхности с псориатическими бляшками, несмотря на текущее или предыдущее лечение со стандартными методами лечения, включая лечение против TNF, гуселкумаб продемонстрировал значительное улучшение суставных симптомов и качества жизни. Guselkumab полностью человеческое моноклональное антитело, нацеленное на IL-23. В этом исследовании лечение PsA хорошо переносилось пациентами и не наблюдалось негативных результатов. Это был второй этап исследования, а в настоящее время проводится исследование Guselkumab в рамках третьего этапа. На втором этапе, у пациентов, получавших гуселкумаб, отмечалась положительная динамика при лечении на 24 неделе – почти 40% пациентов в активной группе против 6,3% в группе плацебо. На 24 неделе был достигнут 100 процентный результат (полностью прозрачная кожа).

Наиболее частыми побочными эффектами были инфекции (гуселкумаб - 17,0% против плацебо - 20,4%). Исследователи не сообщили о серьезных инфекциях, раке или смерти в течение 24 недель исследования. Четырнадцать процентов пациентов на гуселкумабе достигли ACR70, против 2% в плацебо, на 24 неделе (p = 0,023). Несмотря на то, что лечение анти-TNF произвело революцию в лечении псориатического артрита, для лечения этой болезни необходимы новые методы следующего поколения – считает ведущий автор, профессор Атул Деодхар из Oregon Health & Science University, Портленд, США.

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