Ученые предложили новые методы лечения псориатического артрита

Во втором исследовании у пациентов с активным PsA, и имещих на теле 3 или более процента поверхности с псориатическими бляшками, несмотря на текущее или предыдущее лечение со стандартными методами лечения, включая лечение против TNF, гуселкумаб продемонстрировал значительное улучшение суставных симптомов и качества жизни. Guselkumab полностью человеческое моноклональное антитело, нацеленное на IL-23. В этом исследовании лечение PsA хорошо переносилось пациентами и не наблюдалось негативных результатов. Это был второй этап исследования, а в настоящее время проводится исследование Guselkumab в рамках третьего этапа. На втором этапе, у пациентов, получавших гуселкумаб, отмечалась положительная динамика при лечении на 24 неделе – почти 40% пациентов в активной группе против 6,3% в группе плацебо. На 24 неделе был достигнут 100 процентный результат (полностью прозрачная кожа).Наиболее частыми побочными эффектами были инфекции (гуселкумаб - 17,0% против плацебо - 20,4%). Исследователи не сообщили о серьезных инфекциях, раке или смерти в течение 24 недель исследования. Четырнадцать процентов пациентов на гуселкумабе достигли ACR70, против 2% в плацебо, на 24 неделе (p = 0,023). Несмотря на то, что лечение анти-TNF произвело революцию в лечении псориатического артрита, для лечения этой болезни необходимы новые методы следующего поколения – считает ведущий автор, профессор Атул Деодхар из Oregon Health & Science University, Портленд, США.