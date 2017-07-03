В России начали выдавать электронные больничные

Пациент может выбрать электронный или бумажный вид документа, но получать оба одновременно нельзя. Для этого достаточно позвонить лечащему врачу и сообщить о выходе на работу. Врач вносит соответствующие записи в электронную карту больного, в автоматизированной информационной системе формируется электронный больничный и подписываются электронной подписью уполномоченных лиц. Далее документ пересылается в Фонд социального страхования (ФСС) и работодателю пациента в кадровый отдел.По данным ФСС, на электронный больничный должны перейти 11,8 тыс. медучреждений страны, из них своей технической готовности заявили около 700. До вступления закона в силу в шести регионах России был реализован пилотный проект по внедрению электронного больничного. Как сообщила вице-премьер Ольга Голодец, 40% граждан сразу же перешли на электронную версию документа. Сейчас в проекте участвует несколько «ведущих работодателей» страны, в частности, Сбербанк. Ежегодно выдается 40 млн больничных и выплачивается по ним 331 млрд рублей. С 1 июня появились личные кабинеты застрахованного лица и страхователя во всех субъектах России, что также позволит ФСС и застрахованному лицу контролировать выписку и своевременную выдачу пособия, сообщила Голодец.