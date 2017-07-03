  • 3 Июль 2017
USD 04.07.2017 58.9695 -0.4167
USD ММВБ 20:17 59.27960  
EUR 04.07.2017 67.2016 -0.6056
EUR ММВБ 20:17 67.4660  
Нефть($) 03.07.2017 49.47 +1.06
Нефть(p) 03.07.2017 2917.22 +42.33
Медведев запретил оставлять дошкольников в машине без присмотра взрослых Протоиерей Чаплин пригрозил зрителям фильма «Матильда» отлучением от церкви МЧС предупреждает россиян о катаклизмах в июле ФНС получила право блокировать анонимайзеры без решения суда
3 июля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
В России начали выдавать электронные больничные
Пациент может выбрать электронный или бумажный вид документа, но получать оба одновременно нельзя.
С 1 июля 2017 года в России вступил в силу закон, обязывающий медучреждения оформлять лист временной нетрудоспособности в электронном виде. Закон был подписан президентом 1 мая. Отныне электронный больничный лист смогут получать все больные, а также женщины по беременности и родам на основе документа в бумажном виде о назначении и выплаты пособий о временной нетрудоспособности, передает РИА АМИ.
Пациент может выбрать электронный или бумажный вид документа, но получать оба одновременно нельзя. Для этого достаточно позвонить лечащему врачу и сообщить о выходе на работу. Врач вносит соответствующие записи в электронную карту больного, в автоматизированной информационной системе формируется электронный больничный и подписываются электронной подписью уполномоченных лиц. Далее документ пересылается в Фонд социального страхования (ФСС) и работодателю пациента в кадровый отдел.

По данным ФСС, на электронный больничный должны перейти 11,8 тыс. медучреждений страны, из них своей технической готовности заявили около 700. До вступления закона в силу в шести регионах России был реализован пилотный проект по внедрению электронного больничного. Как сообщила вице-премьер Ольга Голодец, 40% граждан сразу же перешли на электронную версию документа. Сейчас в проекте участвует несколько «ведущих работодателей» страны, в частности, Сбербанк. Ежегодно выдается 40 млн больничных и выплачивается по ним 331 млрд рублей. С 1 июня появились личные кабинеты застрахованного лица и страхователя во всех субъектах России, что также позволит ФСС и застрахованному лицу контролировать выписку и своевременную выдачу пособия, сообщила Голодец.

Офис транспортной компании Maersk в Петербурге приостановил работу из-за вируса Petya Албин: Стадион на Крестовском передадут ФК «Зенит» в конце года Курортный район. От аристократии до среднего класса, от дач до апартаментов Муниципальный округ «Парнас» официально стал «Сергиевским»
Петербургский метрополитен получил первый «зеленый» состав В Петербурге покажут «Вальс парусов» В Петербурге может появиться курортный сбор Финал Кубка конфедераций посетило более 57 тыс. человек (ФОТО)
В метро Петербурга вновь сломался «красный» поезд В Петербурге 3 июля будет тепло и солнечно Съезды с КАД на развязке с дорогой «Стрельна-Пески» перекроют до 20 июля В Петербурге спустили на воду новейший корвет «Гремящий» (ФОТО)

 
Made on
Tilda
 

сделано в spbnews

© Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm