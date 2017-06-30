Комплексный препарат уничтожит широкий спектр коронавирусов

До настоящего времени не было никакого эффективного противовирусного препарата для любого известного коронавируса, отмечает доктор медицинских наук, профессор педиатрии Крейга-Уивера и профессор патологии, микробиологии и иммунологии в Медицинской школе Университета Вандербильта Марк Денисон.



Денисон и его команда в Вандербилте изучали основную биологию коронавирусов уже более 20-ти лет. Стремясь найти химические инструменты, которые позволят им исследовать вирусную репликацию, аспирант Бретт Кейс проверил серию соединений, отобранных и предоставленных Gilead Sciences.



Исследование показало, что одно из соединений было очень активным против коронавирусов в культивируемых клетках. Обнаружение было неожиданностью, сказал Денисон, поскольку соединения в одном классе (нуклеозидные аналоги) обычно не ингибируют репликацию коронавируса.



Новый кандидат на противовирусные препараты поражает широкий спектр коронавирусов, в том числе коронавирусов SARS и MERS. Новый препарат позволит предотвратить распространение опасных заболеваний, а при более тщательном изучении механизма воздействия, сможет удержать и другие вирусы.

