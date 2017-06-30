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30 июня 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Комплексный препарат уничтожит широкий спектр коронавирусов
Новое лекарство можно использовать для лечения и профилактики текущих коронавирусных инфекций и потенциальных будущих эпидемических вспышек.
Коронавирусы представляют собой генетически разнообразное семейство вирусов, которые заражают птиц и млекопитающих, причем большинство штаммов коронавируса ограничено заражением только определенных хозяев. Например, коронавирусы человека вызывают до 30 процентов простуды.

За последние 15 лет коронавирусы продемонстрировали поразительную адаптивность к новым хозяевам. Зоонозные (животные) коронавирусы инфицировали людей, вызывая тяжелый острый респираторный синдром (SARS) и респираторный синдром (MERS), тяжелые заболевания с высокой смертностью от 10 процентов для SARS до 40 процентов для MERS. MERS-коронавирус продолжает вызывать новые вспышки инфекции на Ближнем Востоке, передает t-human.com.
До настоящего времени не было никакого эффективного противовирусного препарата для любого известного коронавируса, отмечает доктор медицинских наук, профессор педиатрии Крейга-Уивера и профессор патологии, микробиологии и иммунологии в Медицинской школе Университета Вандербильта Марк Денисон.

Денисон и его команда в Вандербилте изучали основную биологию коронавирусов уже более 20-ти лет. Стремясь найти химические инструменты, которые позволят им исследовать вирусную репликацию, аспирант Бретт Кейс проверил серию соединений, отобранных и предоставленных Gilead Sciences.

Исследование показало, что одно из соединений было очень активным против коронавирусов в культивируемых клетках. Обнаружение было неожиданностью, сказал Денисон, поскольку соединения в одном классе (нуклеозидные аналоги) обычно не ингибируют репликацию коронавируса.

Новый кандидат на противовирусные препараты поражает широкий спектр коронавирусов, в том числе коронавирусов SARS и MERS. Новый препарат позволит предотвратить распространение опасных заболеваний, а при более тщательном изучении механизма воздействия, сможет удержать и другие вирусы.
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