Найден новый способ борьбы с депрессией и зависимостью

«Считается, что боковая часть хабенулы играет важную роль в процессах обработки неприятных событий и стимулов, ассоциированных с вознаграждением. В то время как срединная область хабенулы осуществляет контроль мотивации и обработку вознаграждения. Активация боковой хабенулы ассоциирована с депрессией (негативным опытом), а ее подавление стимулирует вознаграждение. С другой стороны, активация срединной части хабенулы взаимосвязана с вознаграждением и мотивацией, а инактивация срединной хабенулы нивелирует оба процесса», — пояснила старший научный сотрудник лаборатории трансляционной и клинической нейронауки ИМП НГУ Татьяна Ларина.



До того как начать лечить людей, необходимы доклинические исследования. Сейчас ученые ведут поиск регуляторов, которые влияют на функционирование хабенулы и проявление депрессивноподобного состояния у лабораторных мышей.

