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30 июня 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Найден новый способ борьбы с депрессией и зависимостью
Ученые выяснили, что, потенциально, можно бороться с депрессией или аддикцией при воздействии на активность хабенулы, участка эпиталамической области головного мозга.
Это может стать основой для лечения в будущем, сообщает пресс-служба Новосибирского государственного университета и НИИ физиологии и фундаментальной медицины.

Хабенула — это часть мозга размером с горошину, она играет ключевую роль в управлении деятельности системы вознаграждения и влияет на двигательную активность. При подавлении деятельности хабенулы у подопытных мышей отмечают повышение двигательной активности. При ангедонии, то есть отсутствии способности испытывать удовольствие, наблюдается активность хабенулярных нейронов.
«Считается, что боковая часть хабенулы играет важную роль в процессах обработки неприятных событий и стимулов, ассоциированных с вознаграждением. В то время как срединная область хабенулы осуществляет контроль мотивации и обработку вознаграждения. Активация боковой хабенулы ассоциирована с депрессией (негативным опытом), а ее подавление стимулирует вознаграждение. С другой стороны, активация срединной части хабенулы взаимосвязана с вознаграждением и мотивацией, а инактивация срединной хабенулы нивелирует оба процесса», — пояснила старший научный сотрудник лаборатории трансляционной и клинической нейронауки ИМП НГУ Татьяна Ларина.

До того как начать лечить людей, необходимы доклинические исследования. Сейчас ученые ведут поиск регуляторов, которые влияют на функционирование хабенулы и проявление депрессивноподобного состояния у лабораторных мышей.
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