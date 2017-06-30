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30 июня 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Российские ученые разрабатывают новый способ лечения рака
Новая технология не имеет аналогов в мире. Она совмещает возможности гипертермии и химиотерапии и не вызывает резистентность опухоли.
Специалисты Национального технологического университета «МИСиС» совместно с учеными из МГУ имени Ломоносова и ООО «Медицинские нанотехнологии» начали проводить доклинические испытания первого российского метода визуализации и терапии опухолей молочной железы на основе нанопрепарата оксида железа, передает РИА АМИ. Эта технология совмещает возможности гипертермии и химиотерапии и не вызывает резистентность опухоли. Этим летом начались доклинические испытания.

«Разработанная технология универсальна и в дальнейшем может быть использована для терапии других видов рака. Наша идея заключается в усиленном эффекте, получаемом от комбинации двух способов лечения раковых заболеваний – гипертермии (нагревании) пораженной ткани с использованием наночастиц агента в высокочастотном магнитном поле и химиотерапии», — говорит руководитель проекта, профессор Александр Мажуга.
Новшество заключается в форме созданных наночастиц магнетита: это правильный куб размером 15 нанометров, покрытый биополимером. Форма имеет значение: в отличие от сферических наночастиц, которые обычно используют ученые, у этих вектор намагниченности не вращается, и при этом выделяется большее количество тепла. При введении частиц в пораженную ткань их можно нагреть до 46 °С и вызвать гибель основной массы опухолевых клеток. Далее за счет ферроптоза, то есть гибели клеток от избыточного содержания железа, на уже ослабленную опухоль губительно действует оксид железа Fe3O4, вызывая появление активных форм кислорода.

Авторы разработки отмечают несколько преимуществ новой технологии. Во-первых, наночастицы магнетита хорошо видны на МРТ-изображениях, что очень хорошо для диагностики рака на ранних стадиях. При этом магнетит не токсичен для организма пациента. Во-вторых, магнетит значительно дешевле других контрастных агентов. В-третьих, его можно использовать для транспортировки лекарств к опухолевым клеткам.

По мнению ученых, разработка пока не имеет аналогов в мире за счет того, что основана на технологиях, не вызывающих резистентности у опухоли, то есть рак становится беззащитным против лечения химиотерапией. С 2020 года ученые начнут клинические испытания.

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