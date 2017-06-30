Российские ученые разрабатывают новый способ лечения рака

Новшество заключается в форме созданных наночастиц магнетита: это правильный куб размером 15 нанометров, покрытый биополимером. Форма имеет значение: в отличие от сферических наночастиц, которые обычно используют ученые, у этих вектор намагниченности не вращается, и при этом выделяется большее количество тепла. При введении частиц в пораженную ткань их можно нагреть до 46 °С и вызвать гибель основной массы опухолевых клеток. Далее за счет ферроптоза, то есть гибели клеток от избыточного содержания железа, на уже ослабленную опухоль губительно действует оксид железа Fe3O4, вызывая появление активных форм кислорода.



Авторы разработки отмечают несколько преимуществ новой технологии. Во-первых, наночастицы магнетита хорошо видны на МРТ-изображениях, что очень хорошо для диагностики рака на ранних стадиях. При этом магнетит не токсичен для организма пациента. Во-вторых, магнетит значительно дешевле других контрастных агентов. В-третьих, его можно использовать для транспортировки лекарств к опухолевым клеткам.



По мнению ученых, разработка пока не имеет аналогов в мире за счет того, что основана на технологиях, не вызывающих резистентности у опухоли, то есть рак становится беззащитным против лечения химиотерапией. С 2020 года ученые начнут клинические испытания.



