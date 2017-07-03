При этом развитая инфраструктура комплекса обеспечит жильцов всем необходимым. Помимо 19 жилых корпусов и закрытых от машин дворов в комплекс войдут детский сад на 200 мест, многоуровневый паркинг на 1477 автомобилей, фитнес-центр с бассейном, лечебно-оздоровительный центр, спортивный и банный комплексы, магазин здорового питания, ресторан, кафе и пекарня, теннисные корты, а также площадки для футбола, баскетбола и волейбола. Благодаря этому здесь можно не только проводить выходные, праздники и каникулы, а на остальное время сдавать помещения, но и жить с удобствами круглый год. Здесь комфортно будут себя чувствовать как семьи с детьми, представители старшего поколения, так и молодые и активные люди.
Частью программы активного отдыха, занятий спортом на свежем воздухе и укрепления здоровья стала поддержка застройщиком комплекса апартаментов - Seven Suns Development - трейла «Белая ночь» на берегу залива в Курортном районе в ночь с 24 на 25 июня. Спортивное мероприятие, собравшее как профессиональных бегунов, так и любителей, сопровождалось большим праздником. На берегу Финского залива прошли выступления молодого уличного театра «Беспредел», шоу африканских барабанов, фаер-шоу, конное шоу клуба «Скандинавия» и другие активности. И пока «Белая ночь» подводит итоги и готовится к забегу в следующем году, спортсмены могут погрузиться в атмосферу гармонии в апартаментах «Светлый мир «Внутри…». К тому же, здесь все к этому располагает: дома даже имеют такую этажность, которая не превышает высоту крон окружающих квартал сосен. А апартаменты на первых этажах оснащены просторными террасами с дизайнерскими перголами.