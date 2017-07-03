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Курортный район.
От аристократии до среднего класса, от дач до апартаментов
Курортный район Петербурга уже не один век привлекает пляжами и природой побережья Финского залива и, конечно, крепкими оздоровительными традициями. «Санкт-Петербург.ру» выяснял, чем сегодня живет район, почему те, кто хоть раз побывал на курортном побережье, хотели бы обзавестись там своей недвижимостью и есть ли у среднего класса надежда на то, чтобы эта мечта стала реальностью.
От аристократии до роботов: за что любим отдых в Курорте
Первые загородные усадьбы дворян и купцов появились в Курортном районе во времена российской империи. Здесь в разное время жили Бродский и Ахматова, Блок и Фаддеев, Уланова и Кшесинская. Представителей интеллектуальной и творческой элиты притягивали сюда великолепные пейзажи, соединившие в себе сосновые леса и золотые пески пляжей Финского залива, благоприятный климат и природные богатства – за столь любимыми «водами» аристократии уже необязательно было ехать на Кавказ.
Губернатор пообещал предоставить Курортному району особый статус и рекреационные функции
После Октябрьской революции Курортный район облюбовали партийные деятели и чиновники. Здесь также строятся санатории, предназначенные для массового оздоровления и лечения трудящихся и детей. В 30-е годы Курортный район был признан одной из ведущих здравниц страны. Санаторно-курортные заведения не перестали работать и после Великой Отечественной войны – район активно восстанавливался. Лечебно-рекреационный потенциал Курортного района до конца не раскрыт и по сей день, именно поэтому в планы местной власти и инвесторов входит создание современной инфраструктуры для отдыха, спорта и оздоровления.

Губернатор Георгий Полтавченко, выступая в апреле этого года с отчетом перед Заксобранием, пообещал предоставить Курортному району особый статус и рекреационные функции. Это позволит вдохнуть жизнь в уникальные деревянные постройки, украшающие историческую зону отдыха. Опыт Курортного района по сохранению памятников деревянного зодчества впоследствии планируют применить для всего Петербурга – комитету по охране памятников (КГИОП) поручено разработать соответствующий план.
Фото: kurort.ru
Фото: kurort.ru
Фото: kurort.ru
Фото: kurort.ru
Фото: kurort.ru
В районе уже запущена госпрограмма «Курортная реновация», в рамках которой планируется восстановить несколько десятков расселенных домов и использовать их как культурные, досуговые, социальные и туристические объекты. Одна из зон реновации – в Тарховке - будет развиваться как спортивно-оздоровительный центр водных и пляжных видов спорта. В прошлом году три пляжа в Курортном районе уже действовали как современные пространства, общедоступные для жителей: «Дюны», «Белые ночи» и пляж «Ласковый», ориентированный на маломобильные группы населения.

Георгий Полтавченко во время ежегодного отчета также сообщил, что Смольный продолжит создание новых пансионатов и санаториев в Курортном районе «за счет бюджетных и внебюджетных источников». Действительно, и местная власть, и девелоперы делают ставку на курортно-оздоровительную составляющую территории. И сегодня отечественная здравница не может не использовать современные технологии. Такие, к примеру, как робот-хирург da Vinci или уникальная технология диагностики - аллергочип в 40-й больнице в Сестрорецке. В развитии Курортного района как большого санаторно-курортного кластера также большую роль играют создание Парка здоровья на территории пансионата «Дюны» и проект реновации знаменитого петербургского санатория «Сестрорецкий курорт».
Апартаменты в Курортном районе как альтернатива классической даче
Исторически недвижимость в Курорте относилась к премиальному сегменту, но сегодня на рынке появляются проекты, доступные среднему классу
Традиции творческой интеллигенцией Серебряного века селиться в Курортном районе, либо приезжать на сезонную дачу для оздоровления соблюдаются и аристократами XXI века. И это неудивительно: массивы сосновых лесов, разнообразный рельеф, мягкий морской климат, обширная территория песчаных пляжей с прилегающей акваторией Финского залива, возможность использования для лечения подземных минеральных вод Гдовского горизонта и целебных грязей. И при этом полная обеспеченность социальной инфраструктурой в силу того, что район является административной частью Петербурга. Поэтому, помимо красивого вида из окна и потрясающей экологии, жители Курортного района обеспечены транспортной доступностью (по рейтингу NAI Becar, входит в тройку лидеров по этому показателю). Административный центр – Сестрорецк – находится от КАД всего в пяти км.

Исторически недвижимость в Курорте относилась к премиальному сегменту. Минимальная стоимость лотов в отелях и клубных домах в Репино и Зеленогорске сегодня стартует с десяти млн рублей. Однако на рынке появляются и общедоступные проекты, с ценником по зубам среднему классу. Это стало возможным благодаря новому формату недвижимости, который завоевывает отечественный рынок, – апартаментам. Цена на них на 15-20% ниже прайса на обычное жилье. К примеру, квартал апартаментов комфорт-класса «Светлый мир «Внутри…» в прилегающих к Сестрорецку Дюнах.
Фото: vk.com/seven_suns_development
У покупателей в отношении апартаментов сегодня сложилось предубеждение, вероятно, в силу новизны подобного формата недвижимости и малого знакомства с ним. Особый юридический статус апартаментов, которого так часто опасаются покупатели, - невозможность оформить постоянную регистрацию - на самом деле играет им на руку, позволяя возводить апартаменты там, где обычное жилье или многоэтажка вряд ли когда-либо появились. Оздоровительные курортные центры за рубежом, в той же Чехии, а также в Болгарии и столь любимой петербуржцами Финляндии, нередко предлагают свои помещения в собственность, а также сдавая их временным арендаторам. При этом и владельцам, и арендаторам полностью доступны медицинские и оздоровительные услуги курорта. Таким образом сюда можно приезжать как для временного лечения, так и комфортно жить круглый год.

И, конечно, приятным бонусом апартаментов, в отличие от голых стен в новостройке, являются чистовая отделка и меблировка, а также нередко - гостиничное обслуживание.

В то время как апартаменты в черте города, в основном, покупают для сдачи в аренду - доходность таких объектов может достигать 20% годовых, что в два раза выше показателей обычной квартиры, - загородные апартаменты приобретаются преимущественно для личного пользования в качестве современной альтернативы классической даче. Несмотря на то, что житель мегаполиса ищет тишину и свежий воздух, к отсутствию благ человечества в садовых товариществах или затерянных в лесополосе коттеджах он не привык. А вместо дикой вылазки с мангалом в кустах предпочитает приятный отдых на берегу озера или залива с барбекю-беседками и даже Wi-Fi.
Квартал «Светлый мир «Внутри…» в сердце Курортного района
Один из самых знаменитых в мире курортов Карловы Вары появился в ХIV веке благодаря охотившемуся в этих местах Карлу IV. Император обнаружил горячий источник, помогший ему вылечить больную ногу, и распорядился построить у чудодейственного ключа город. Этой легенде можно не верить, однако она несет в себе важную мысль: сама по себе лечебная сила природы мало что значит без созданной вокруг инфраструктуры.

Такие амбициозные проекты, как квартал бизнес-класса «Светлый мир «Внутри…», способны стать достойной альтернативой зарубежным лечебно-оздоровительным центрам. Расположенный в экологически чистой части Карельского перешейка на территории знаменитого санатория «Дюны» квартал «Светлый мир «Внутри…» обещает жильцам тишину и близость природы в многолетнем хвойном лесу на первой береговой линии Финского залива.
Частью программы активного отдыха и укрепления здоровья стала поддержка Seven Suns Development трейла «Белая ночь» на берегу Финского залива
При этом развитая инфраструктура комплекса обеспечит жильцов всем необходимым. Помимо 19 жилых корпусов и закрытых от машин дворов в комплекс войдут детский сад на 200 мест, многоуровневый паркинг на 1477 автомобилей, фитнес-центр с бассейном, лечебно-оздоровительный центр, спортивный и банный комплексы, магазин здорового питания, ресторан, кафе и пекарня, теннисные корты, а также площадки для футбола, баскетбола и волейбола. Благодаря этому здесь можно не только проводить выходные, праздники и каникулы, а на остальное время сдавать помещения, но и жить с удобствами круглый год. Здесь комфортно будут себя чувствовать как семьи с детьми, представители старшего поколения, так и молодые и активные люди.

Частью программы активного отдыха, занятий спортом на свежем воздухе и укрепления здоровья стала поддержка застройщиком комплекса апартаментов - Seven Suns Development - трейла «Белая ночь» на берегу залива в Курортном районе в ночь с 24 на 25 июня. Спортивное мероприятие, собравшее как профессиональных бегунов, так и любителей, сопровождалось большим праздником. На берегу Финского залива прошли выступления молодого уличного театра «Беспредел», шоу африканских барабанов, фаер-шоу, конное шоу клуба «Скандинавия» и другие активности. И пока «Белая ночь» подводит итоги и готовится к забегу в следующем году, спортсмены могут погрузиться в атмосферу гармонии в апартаментах «Светлый мир «Внутри…». К тому же, здесь все к этому располагает: дома даже имеют такую этажность, которая не превышает высоту крон окружающих квартал сосен. А апартаменты на первых этажах оснащены просторными террасами с дизайнерскими перголами.
Фото: mir-vnutri.ru
Фото: mir-vnutri.ru
Фото: mir-vnutri.ru
Фото: mir-vnutri.ru
Фото: mir-vnutri.ru
Фото: mir-vnutri.ru
Фото: mir-vnutri.ru
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Добраться в этот «сосновый рай» из городской суеты не составит труда: с Петербургом квартал связывает Приморское шоссе - до города 30-40 минут. Трасса проходит недалеко от комплекса, однако отделена от него лесным массивом, сохраняющем тишину и экологию окружающей корпуса парковой зоны. Немногим севернее квартала шоссе пересекается с ЗСД, а в южном направлении – с КАД. Что позволит рассматривать апарты в Дюнах не просто как место для отдыха с семьей, но и объект для жизни при параллельной работе в городе.

В зависимости от того, большая ли у вас семья, вы можете выбрать студию или просторные трехкомнатные апартаменты площадью более 110 кв. метров. Апартаменты передаются покупателям с полной чистовой отделкой в трех вариантах, установленной сантехникой, а также – в зависимости от площади лота – бытовой техникой и меблировкой. Прайс стартует от 3,1 млн рублей за студию в 33 «квадрата» с лоджией и видом на воду.

Откладывать пробуждение в «Светлом мире» соснового бора на берегу Финского залива не стоит – дома готовы к заселению. В апреле 2017 года Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию первых корпусов комплекса. Ключи первые новоселы получат уже в сентябре.
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