У покупателей в отношении апартаментов сегодня сложилось предубеждение, вероятно, в силу новизны подобного формата недвижимости и малого знакомства с ним. Особый юридический статус апартаментов, которого так часто опасаются покупатели, - невозможность оформить постоянную регистрацию - на самом деле играет им на руку, позволяя возводить апартаменты там, где обычное жилье или многоэтажка вряд ли когда-либо появились. Оздоровительные курортные центры за рубежом, в той же Чехии, а также в Болгарии и столь любимой петербуржцами Финляндии, нередко предлагают свои помещения в собственность, а также сдавая их временным арендаторам. При этом и владельцам, и арендаторам полностью доступны медицинские и оздоровительные услуги курорта. Таким образом сюда можно приезжать как для временного лечения, так и комфортно жить круглый год.



И, конечно, приятным бонусом апартаментов, в отличие от голых стен в новостройке, являются чистовая отделка и меблировка, а также нередко - гостиничное обслуживание.



В то время как апартаменты в черте города, в основном, покупают для сдачи в аренду - доходность таких объектов может достигать 20% годовых, что в два раза выше показателей обычной квартиры, - загородные апартаменты приобретаются преимущественно для личного пользования в качестве современной альтернативы классической даче. Несмотря на то, что житель мегаполиса ищет тишину и свежий воздух, к отсутствию благ человечества в садовых товариществах или затерянных в лесополосе коттеджах он не привык. А вместо дикой вылазки с мангалом в кустах предпочитает приятный отдых на берегу озера или залива с барбекю-беседками и даже Wi-Fi.

