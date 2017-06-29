

Санкт-Петербург.ру

Людмила Кошкина

29 июня 2017Людмила Кошкина

С 2000-го года количество онкозаболеваний в России выросло почти в два раза



Только за последние 5 лет число выявленных у взрослых и детей злокачественных новообразований увеличилось на 300 тысяч.

