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29 июня 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
С 2000-го года количество онкозаболеваний в России выросло почти в два раза
Только за последние 5 лет число выявленных у взрослых и детей злокачественных новообразований увеличилось на 300 тысяч.
Количество онкозаболеваний в России за последние 17 лет возросло на 40%. Причем только за последние 5 лет число выявленных у взрослых и детей злокачественных новообразований увеличилось на 300 тыс.: в 2011 году было выявлено почти 875,9 тыс., а в 2016-м — уже 1,17 млн, передает РИА АМИ. При этом Россия, по данным директора РОНЦ им. Блохина академика Михаила Давыдова, отстает от других стран по уровню ранней выявляемости онкозаболеваний. В частности, в 2016 году лишь 54,9% опухолей выявлено на первых двух стадиях, а в США этот показатель уже в 2013 году составил 84,2%.
Другая причина поздней выявляемости онкозаболеваний — низкая квалификация врачей первого звена: участковых терапевтов, стоматологов, урологов, то есть специалистов, к которым в первую очередь обращаются пациенты. Не последнюю роль в сложившейся ситуации играет и отсутствие медтехники. По данным Давыдова, на 1 млн человек в России один линейный ускоритель (основной элемент аппаратов для радиотерапии и радиохирургии), а в США и странах ЕС один аппарат рассчитан на 84 тыс. и 150 тыс. человек, соответственно. Минздрав считает, что основные цели госпрограммы в 2016 году достигнуты: состоящих на учете более 5 лет пациентов — 53,3% (план — 52,8%), количество одногодичной смертности сократилось до 23,2% (план — 24,6%).

Медики считают неэффективными предпринимаемые государством меры, сообщает «Ъ». Ассоциация онкологов подготовила ряд предложений, в том числе создание «системы финансового обеспечения специализированной онкологической помощи путем увеличения тарифа ОМС». Эксперты указывают, что речь идет не об увеличении взносов, а о повышении цены на медуслугу, которая клинике обходится дороже, чем указано в тарифах ОМС. Кроме того, предлагается ввести в вузах новые специальности, к примеру, «онколог-хирург», «онколог-радиотерапевт» и «онколог-химиотерапевт». Предложения Ассоциации содержатся в альтернативной программе «Онко-2030», подготовленной и представленной на IX съезде онкологов РФ. Как сообщало РИА АМИ, на съезде, который прошел 14-16 июня в Уфе, была представлена Национальная стратегия по борьбе с онкологическими заболеваниями, главная цель которой – «понизить смертность и повысить качество всех мероприятий, направленных на излечение пациентов».
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