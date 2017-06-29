С 2000-го года количество онкозаболеваний в России выросло почти в два раза

Другая причина поздней выявляемости онкозаболеваний — низкая квалификация врачей первого звена: участковых терапевтов, стоматологов, урологов, то есть специалистов, к которым в первую очередь обращаются пациенты. Не последнюю роль в сложившейся ситуации играет и отсутствие медтехники. По данным Давыдова, на 1 млн человек в России один линейный ускоритель (основной элемент аппаратов для радиотерапии и радиохирургии), а в США и странах ЕС один аппарат рассчитан на 84 тыс. и 150 тыс. человек, соответственно. Минздрав считает, что основные цели госпрограммы в 2016 году достигнуты: состоящих на учете более 5 лет пациентов — 53,3% (план — 52,8%), количество одногодичной смертности сократилось до 23,2% (план — 24,6%).
Медики считают неэффективными предпринимаемые государством меры, сообщает «Ъ». Ассоциация онкологов подготовила ряд предложений, в том числе создание «системы финансового обеспечения специализированной онкологической помощи путем увеличения тарифа ОМС». Эксперты указывают, что речь идет не об увеличении взносов, а о повышении цены на медуслугу, которая клинике обходится дороже, чем указано в тарифах ОМС. Кроме того, предлагается ввести в вузах новые специальности, к примеру, «онколог-хирург», «онколог-радиотерапевт» и «онколог-химиотерапевт». Предложения Ассоциации содержатся в альтернативной программе «Онко-2030», подготовленной и представленной на IX съезде онкологов РФ. Как сообщало РИА АМИ, на съезде, который прошел 14-16 июня в Уфе, была представлена Национальная стратегия по борьбе с онкологическими заболеваниями, главная цель которой – «понизить смертность и повысить качество всех мероприятий, направленных на излечение пациентов».