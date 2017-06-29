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29 июня 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Американские ученые создали искусственный синапс
Это позволит делать вычислительные системы, имитирующие работу мозга.
Ученые в США создали полупроводниковый аналог синапса (соединения между нейронами). Это позволит делать вычислительные системы, имитирующие работу мозга.
Изобретение сделали ученые университета Южной Калифорнии в Сан-Франциско, передает РИА АМИ.

Синапсы передают информацию через электрические или химические сигналы в соседние нейроны, обмениваясь молекулами-нейротрансмиттерами. При этом могут одновременно передавать и тормозящие, и возбуждающие сигналы, тогда как транзисторы этого сделать не в состоянии.
Ранние эксперименты позволяли создать некое подобие синапсов с помощью транзисторов, но для одного синапса нужно примерно 20 транзисторов, при этом самих синапсов в мозгу человека — около 100 триллионов, то есть технически воссоздать работу мозга таким способом крайне затруднительно.

Калифорнийским ученым удалось сделать «бутерброд» из нескольких кусочков полупроводников – «черного» фосфора, селенида олова, двух золотых контактных площадок и подложки из двуокиси кремния. Это, по мнению специалистов, можно считать полноценным искусственным аналогом синапса, так как он может имитировать его работу.

Таким образом, впервые появилась возможность создать более-менее реалистичную модель человеческого мозга. Это поможет не только создавать компьютерные нейросети, но и даст возможность для развития медицины.
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