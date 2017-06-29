Американские ученые создали искусственный синапс

Ранние эксперименты позволяли создать некое подобие синапсов с помощью транзисторов, но для одного синапса нужно примерно 20 транзисторов, при этом самих синапсов в мозгу человека — около 100 триллионов, то есть технически воссоздать работу мозга таким способом крайне затруднительно.Калифорнийским ученым удалось сделать «бутерброд» из нескольких кусочков полупроводников – «черного» фосфора, селенида олова, двух золотых контактных площадок и подложки из двуокиси кремния. Это, по мнению специалистов, можно считать полноценным искусственным аналогом синапса, так как он может имитировать его работу.Таким образом, впервые появилась возможность создать более-менее реалистичную модель человеческого мозга. Это поможет не только создавать компьютерные нейросети, но и даст возможность для развития медицины.