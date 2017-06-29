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29 июня 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Пластырь с вакциной от гриппа заменит уколы
В США прошел первый этап клинических исследований пластыря с противогриппозной вакциной.
Пластырь содержит капсулу с вакциной. На его стороне, которая прилегает к коже, расположены ряды маленьких иголок. Когда пластырь используют, иголки вводят вакцину под верхний слой кожи и растворяются. Изобретение ученых из Университета штата Джорджия и Университета Эмори в будущем может заменить традиционные уколы, передает "Фармацевтический вестник".

По мнению разработчиков пластыря, он может помочь людям, у которых нет возможности прививаться традиционным методом. Это люди, страдающие трипанофобией, и маленькие дети, которым иголки тоже часто не нравятся.
Пластырь может помочь при массовой вакцинации в бедных странах благодаря тому, что может храниться практически в любых условиях, а не в холодильнике. Еще одно преимущество пластыря - отсутствие боли при вакцинации. Растворяющиеся иголки позволяют без опасности выбрасывать пластырь в домашний мусор, в отличие от шприца.

Пластырь исследовали на ста волонтерах, части которых параллельно сделали обыкновенные уколы. Уколы оказались гораздо более болезненными, а те, на ком испытывали лишь пластырь, ощущали только легкий зуд. Изобретение ученых может появиться в американских аптеках через несколько лет.
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