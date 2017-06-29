Пластырь с вакциной от гриппа заменит уколы

Пластырь может помочь при массовой вакцинации в бедных странах благодаря тому, что может храниться практически в любых условиях, а не в холодильнике. Еще одно преимущество пластыря - отсутствие боли при вакцинации. Растворяющиеся иголки позволяют без опасности выбрасывать пластырь в домашний мусор, в отличие от шприца.Пластырь исследовали на ста волонтерах, части которых параллельно сделали обыкновенные уколы. Уколы оказались гораздо более болезненными, а те, на ком испытывали лишь пластырь, ощущали только легкий зуд. Изобретение ученых может появиться в американских аптеках через несколько лет.