  • 28 Июнь 2017
USD 29.06.2017 59.5415 +0.6572
USD ММВБ 16:17 59.44000  
EUR 29.06.2017 67.6868 +1.7305
EUR ММВБ 16:17 67.5890  
Нефть($) 28.06.2017 46.61 +1.00
Нефть(p) 28.06.2017 2775.23 +89.52
ЗакС отклонил вопрос о референдуме по Исаакию Евросоюз продлил санкции против России на полгода Дуров согласился отправить Роскомнадзору данные о Telegram «Без вытрезвителей всю пьянь везут к нам!»: как защитить врачей от пьяных пациентов
28 июня 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Ученые тестируют препарат для борьбы с диабетическими ранами
Основой для лекарства может стать новый антиоксидант.
Сотрудники биологического факультета и Научно-исследовательского института физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского МГУ имени М.В. Ломоносова на мышиной модели протестировали митохондриально-направленный антиоксидант, который помогает в лечении диабетических ран. Результаты своей работы ученые описали в статье, которая будет опубликована в журнале Oxidative Medicine and Cellular Longevity, передает "Научная Россия".

Нарушение заживления ран является типичным симптомом сахарного диабета второго типа. У больных спонтанно развиваются повреждения кожи на ногах — это явление называется диабетической стопой. Такие раны с трудом поддаются лечению и приобретают хронический характер. В настоящее время не существует эффективных лекарственных средств для лечения диабетических ран. Зачастую единственным вариантом лечения является хирургическая операция, но даже она не всегда приводит к желаемому результату. Также известно, что диабет сопровождается значительным окислительным стрессом, от которого страдают сосуды больных диабетом. Предполагается, что нарушение функций сосудов при диабете — диабетическая ангиопатия — является одной из основных причин нарушения заживления ран.
«В настоящей работе на мышиной модели диабета второго типа была протестирована эффективность митохондриально-направленного антиоксиданта SkQ1. Обнаружено, что SkQ1 значительно ускорял заживление ран у этих животных: он ускорял эпителизацию ран, образование грануляционной ткани и, что чрезвычайно важно для заживления диабетических ран, стимулировал рост сосудов, восстанавливая нарушенное кровообращение. Эксперименты на клеточных культурах, а также тщательное гистологическое изучение этих ран показало, что SkQ1 нормализует практически все основные этапы ранозаживления, что доказывает важнейшую роль митохондриальных активных форм кислорода в патогенезе диабетических ран», — рассказал один из авторов статьи Роман Зиновкин, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник отдела математических методов в биологии Научно-исследовательского института физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского МГУ имени М.В. Ломоносова.

В работе ученые использовали широкий спектр методов: молекулярно-биологические, биохимические, иммунологические и гистологические подходы.
«Данная работа имеет как научные, так и практические перспективы. С научной точки зрения чрезвычайно важно выяснить точную роль митохондрий и митохондриальных активных форм кислорода во всех типах клеток, принимающих участие в заживлении диабетических ран. С практической точки зрения, полученные результаты можно использовать для создания эффективного лекарственного средства для заживления диабетических ран. Такое средство может представлять из себя как пероральный препарат для системного применения, так и гель для нанесения на поврежденные участки кожи. Мы считаем, что полученные нами результаты вкупе с данными по безопасности местного применения SkQ1 дают нам все основания для создания инновационного лекарственного препарата — ранозаживляющего геля на основе SkQ1 для борьбы с диабетическими ранами», — заключил ученый.
В Петербурге депутаты хотят запретить подросткам гулять на кладбищах «Зенит» подписал контракты с футболистами «Ростова» Полозом и Ерохиным ЗакС запретил помощникам депутатов высказываться публично Благоустраивать Полежаевский парк начнут не раньше 2019 года
Депутаты утвердили строительство ВСД и застройку парка Малиновка «Зенит» заплатит Луческу 2,5 млн евро Из Петербурга в Тунис задержали еще один рейс Территорию вокруг парка Александрино разрешили застраивать
На реставрацию Исаакия потратят более 100 млн рублей «Газпром» начал строительство второй высотки «Лахта центра» (ФОТО) На территории «Балтийской жемчужины» построят 45-метровую колокольню Рейс из Петербурга в Тунис задержали на 11 часов

 
Made on
Tilda
 

сделано в spbnews

© Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm