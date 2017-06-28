Ученые тестируют препарат для борьбы с диабетическими ранами

«В настоящей работе на мышиной модели диабета второго типа была протестирована эффективность митохондриально-направленного антиоксиданта SkQ1. Обнаружено, что SkQ1 значительно ускорял заживление ран у этих животных: он ускорял эпителизацию ран, образование грануляционной ткани и, что чрезвычайно важно для заживления диабетических ран, стимулировал рост сосудов, восстанавливая нарушенное кровообращение. Эксперименты на клеточных культурах, а также тщательное гистологическое изучение этих ран показало, что SkQ1 нормализует практически все основные этапы ранозаживления, что доказывает важнейшую роль митохондриальных активных форм кислорода в патогенезе диабетических ран», — рассказал один из авторов статьи Роман Зиновкин, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник отдела математических методов в биологии Научно-исследовательского института физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского МГУ имени М.В. Ломоносова.В работе ученые использовали широкий спектр методов: молекулярно-биологические, биохимические, иммунологические и гистологические подходы.«Данная работа имеет как научные, так и практические перспективы. С научной точки зрения чрезвычайно важно выяснить точную роль митохондрий и митохондриальных активных форм кислорода во всех типах клеток, принимающих участие в заживлении диабетических ран. С практической точки зрения, полученные результаты можно использовать для создания эффективного лекарственного средства для заживления диабетических ран. Такое средство может представлять из себя как пероральный препарат для системного применения, так и гель для нанесения на поврежденные участки кожи. Мы считаем, что полученные нами результаты вкупе с данными по безопасности местного применения SkQ1 дают нам все основания для создания инновационного лекарственного препарата — ранозаживляющего геля на основе SkQ1 для борьбы с диабетическими ранами», — заключил ученый.