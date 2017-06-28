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28 июня 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Обнаружены новые механизмы выживания раковых клеток
Открытие поможет ученым в борьбе с раком.
Исследователи Оксфордского университета выяснили, как раковые опухоли борются с системой самоуничтожения клеток. Результаты исследования опубликованы на сайте университета, передает abnews.ru.

Раковые опухоли в организмах людей и животных зачастую возникают из-за проблем с геном TP53, который помогает защитить клетки от рака. Для удаления бракованных РНК молекул (мРНК), которые участвуют в расшифровке генетической информации о создании необходимых белков, клетки используют нонсенс-опосредованный распад (НОР).
Оказалось, что пятая часть исследованных опухолей (ученые изучали рак яичника) не имела в генах мутаций, которые связаны с работой особой системы, предотвращающей сборку молекул белков при чтении поврежденных генов. В таких клетках рак использовал НОР, чтобы защититься от самоуничтожения. Благодаря НОР сообщение от гена TP53, который защищает клетки от развития рака, почти полностью терялось.

Ранее в ходе конференции Американского общества клинической онкологии ученые представили исследование о способах выживаемости при раке. Ученые изучили около тысячи больных раком кишки. Удалось выяснить, что те больные, которые занимаются спортом, питаются овощами и фруктами, а также не едят мяса и очищенного зерна, меньше подвержены смертельному риску. Риск смертности у такой группы после семи лет заболевания снижается на 42%.

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