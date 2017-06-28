Обнаружены новые механизмы выживания раковых клеток

Оказалось, что пятая часть исследованных опухолей (ученые изучали рак яичника) не имела в генах мутаций, которые связаны с работой особой системы, предотвращающей сборку молекул белков при чтении поврежденных генов. В таких клетках рак использовал НОР, чтобы защититься от самоуничтожения. Благодаря НОР сообщение от гена TP53, который защищает клетки от развития рака, почти полностью терялось.



Ранее в ходе конференции Американского общества клинической онкологии ученые представили исследование о способах выживаемости при раке. Ученые изучили около тысячи больных раком кишки. Удалось выяснить, что те больные, которые занимаются спортом, питаются овощами и фруктами, а также не едят мяса и очищенного зерна, меньше подвержены смертельному риску. Риск смертности у такой группы после семи лет заболевания снижается на 42%.



