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27 июня 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Лекарства для пациентов с редкими болезнями закупит Минздрав
В Правительстве обсудили план помощи больным орфанными заболеваниями.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказала о планах помощи больным орфанными заболеваниями: со следующего года Минздрав России будет централизованно закупать лекарства для таких больных. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает РИА АМИ.
Валентина Матвиенко отметила, что пациентов с орфанными заболеваниями относительно немного, но при закупке лекарств на это уходит очень много средств из региональных бюджетов.

«Их в регионах не так много: где-то три, где-то пять, где-то семь, но когда регионы сами закупают эти лекарства, то они обходятся втридорога, один больной. Вы знаете эту тему. Мы договорились, что, в частности, мукополисахаридоз, которым особенно дети болеют, – это самая расходная статья на лекарства, – поднимут со следующего года в федеральный бюджет, и Министерство здравоохранения будет централизованно закупать лекарства: не деньги распределять, а передавать в нужном объеме регионам», — отметила Матвиенко в беседе с президентом.

По словам спикера, централизованная массовая закупка позволит снизить закупочную цену.
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