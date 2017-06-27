Лекарства для пациентов с редкими болезнями закупит Минздрав

Валентина Матвиенко отметила, что пациентов с орфанными заболеваниями относительно немного, но при закупке лекарств на это уходит очень много средств из региональных бюджетов.«Их в регионах не так много: где-то три, где-то пять, где-то семь, но когда регионы сами закупают эти лекарства, то они обходятся втридорога, один больной. Вы знаете эту тему. Мы договорились, что, в частности, мукополисахаридоз, которым особенно дети болеют, – это самая расходная статья на лекарства, – поднимут со следующего года в федеральный бюджет, и Министерство здравоохранения будет централизованно закупать лекарства: не деньги распределять, а передавать в нужном объеме регионам», — отметила Матвиенко в беседе с президентом.По словам спикера, централизованная массовая закупка позволит снизить закупочную цену.