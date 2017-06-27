Минздрав назвал регионы, жители которых болеют чаще всего

Всего в прошлом году российские медучреждения выдали около 19,5 млн бюллетеней, сообщает Russia Today со ссылкой на данные Минздрава РФ.

В целом по стране в 2016 году на 100 работающих граждан приходилось 43,3 больничных, это на 0,3 меньше, чем в 2015 году.



В министерстве отметили, что это свидетельствует о снижении заболеваемости среди работающих россиян, включенных в систему обязательного медицинского страхования.



По мнению экспертов, на количество выданных больничных могут влиять доступность медицинских услуг и средний возраст населения в регионах.





