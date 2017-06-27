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27 июня 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Минздрав назвал регионы, жители которых болеют чаще всего
Ими стали Ярославская, Московская и Тверская области.
В Минздраве РФ рассказали, в каких регионах чаще всего выдавали больничные листы в ушедшем году. Так, по числу выданных больничных на сто работников лидирует Ярославская область (63,6 на 100). От нее немного отстают Московская (60,6 на 100) и Тверская (60,1 на 100) области.

Реже всего брали больничный в Чечне (15,4 на 100) и Ненецком АО (26,6 на 100). За ними следуют Дагестан (27,4 на 100) и Татарстан (29,1 на 100).
Всего в прошлом году российские медучреждения выдали около 19,5 млн бюллетеней, сообщает Russia Today со ссылкой на данные Минздрава РФ.
В целом по стране в 2016 году на 100 работающих граждан приходилось 43,3 больничных, это на 0,3 меньше, чем в 2015 году.

В министерстве отметили, что это свидетельствует о снижении заболеваемости среди работающих россиян, включенных в систему обязательного медицинского страхования.

По мнению экспертов, на количество выданных больничных могут влиять доступность медицинских услуг и средний возраст населения в регионах.


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