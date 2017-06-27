Наследственного рака груди и яичников можно избежать

Но Беспалов убеждает женщин не отчаиваться, так как учёные знают, как избежать и перебороть эту опасную болезнь. Для этого российские учёные советуют ряду женщин, даже если они здоровы и признаки онкологии у них не обнаружены, пройти тестирование, передает VistaNews.ru. Особенно это актуально для тех дам, у которых родственницы 1 (мать и родные сёстры) и 2 (бабушка и тёти) степени родства болели раком груди или яичников. Или же у них были выявлены мутации генов BRCA1 и BRCA2.



Особенно важно в борьбе с наследственным раком груди и яичников пройти тестирование тем женщинам, у которых онкология уже была обнаружена до 45-летия (или наступления менопаузы). Также обязательно стоит пройти исследование женщинам заболевшим на рак обеих грудей (даже если это произошло не одновременно), если заболевание последовательно поразило грудь и яичники (или в обратной последовательности), или у дамы был выявлен трижды негативный рак молочной железы.

