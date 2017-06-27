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27 июня 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Наследственного рака груди и яичников можно избежать
Российские ученые советуют ряду женщин, даже если они здоровы и признаки онкологии у них не обнаружены, пройти тестирование.
Причиной около 10% заболеваний раком груди является наследственность. В таких случаях болезнь развивается уже до наступления 40-45 лет. Это связано с мутациями генов BRCA1 и BRCA2. По словам специалиста по раку груди НИИ онкологии им. Петрова, профессора, заведующего научной лабораторией химио­профилактики рака и онкофармакологии Владимира Беспалова, тестирование данного гена позволяет определить степень риска заболевания раком груди и яичников у женщин. В случаях наследственности онкологической болезни, этот показатель может составлять от 80 до 100%.
Но Беспалов убеждает женщин не отчаиваться, так как учёные знают, как избежать и перебороть эту опасную болезнь. Для этого российские учёные советуют ряду женщин, даже если они здоровы и признаки онкологии у них не обнаружены, пройти тестирование, передает VistaNews.ru. Особенно это актуально для тех дам, у которых родственницы 1 (мать и родные сёстры) и 2 (бабушка и тёти) степени родства болели раком груди или яичников. Или же у них были выявлены мутации генов BRCA1 и BRCA2.

Особенно важно в борьбе с наследственным раком груди и яичников пройти тестирование тем женщинам, у которых онкология уже была обнаружена до 45-летия (или наступления менопаузы). Также обязательно стоит пройти исследование женщинам заболевшим на рак обеих грудей (даже если это произошло не одновременно), если заболевание последовательно поразило грудь и яичники (или в обратной последовательности), или у дамы был выявлен трижды негативный рак молочной железы.
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