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26 июня 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Клеточная технология восстановления кожи стала совершенней
Согласно новой технологии, выращенные клетки кожи наносят не в виде монослоя, а объемно.
Специалисты Института хирургии им А.В. Вишневского и Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля смогли улучшить технологию восстановления кожи при обширных ожогах: теперь это можно делать быстрее. Метод уже успешно применили на двоих пациентах, передает РИА АМИ.

Согласно новой технологии, выращенные клетки кожи наносят не в виде монослоя, а объемно. «Фибробласты культивировались на специальной пленке и на ней же в качестве трансплантата переносились на раневую поверхность. Наши партнеры из Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля сконструировали 3D-матриксную структуру из фибробластов с коллагеном, придав трансплантату консистенцию геля.

Это позволяет пересаженным клеткам кожи более плотно заполнять раневую поверхность, в результате чего регенерация кожных покровов происходит быстрее», — прокомментировал профессор Андрей Алексеев, руководитель ожогового центра Института хирургии им. Вишневского.
Медики берут клетки кожи пациента и в течение трех недель выращивают из них фибробласты (клетки внутреннего слоя кожи). Пока идет процесс выращивания клеток, пациента готовят к реконструктивно-пластической операции, в том числе убирают нежизнеспособные ткани и лечат от ожоговой болезни. При операции берется небольшой кожный лоскут с неповрежденного участка тела пациента и его растягивают в несколько раз, а затем закрепляют на обожженном участке. Он приживается благодаря выращенным фибробластам.

Клиническая апробация метода проведена на двоих пациентах, это 60-летний мужчина с ожогом 30% поверхности тела и 64-летний пострадавший с 50% ожогов. При лечении применяли и старую, и новую технологии, и во втором случае приживление кожного трансплантата идет быстрее на несколько дней.

Теперь в планах ученых — создание полноценного клеточного эквивалента кожи, в котором будут не только фибробласты, но и кератиноциты, клетки наружного слоя кожи. Первые результаты in vitro уже получены. Эта технология позволит лечить пострадавших с наиболее обширными ожогами — сейчас врачам в таких случаях неоткуда брать кожу для трансплантаций.
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