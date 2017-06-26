Клеточная технология восстановления кожи стала совершенней

Медики берут клетки кожи пациента и в течение трех недель выращивают из них фибробласты (клетки внутреннего слоя кожи). Пока идет процесс выращивания клеток, пациента готовят к реконструктивно-пластической операции, в том числе убирают нежизнеспособные ткани и лечат от ожоговой болезни. При операции берется небольшой кожный лоскут с неповрежденного участка тела пациента и его растягивают в несколько раз, а затем закрепляют на обожженном участке. Он приживается благодаря выращенным фибробластам.Клиническая апробация метода проведена на двоих пациентах, это 60-летний мужчина с ожогом 30% поверхности тела и 64-летний пострадавший с 50% ожогов. При лечении применяли и старую, и новую технологии, и во втором случае приживление кожного трансплантата идет быстрее на несколько дней.Теперь в планах ученых — создание полноценного клеточного эквивалента кожи, в котором будут не только фибробласты, но и кератиноциты, клетки наружного слоя кожи. Первые результаты in vitro уже получены. Эта технология позволит лечить пострадавших с наиболее обширными ожогами — сейчас врачам в таких случаях неоткуда брать кожу для трансплантаций.