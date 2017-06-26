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26 июня 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Устранить симптомы гипогликемии поможет назальный спрей
Американские ученые создали компактный баллончик-аэрозоль, который содержит синтетический гормон глюкагон в виде очень мелкого порошка.
Сахарный диабет – заболевание, связанное с повышением уровня глюкозы в крови. Однако у части больных (в первую очередь у тех, которые страдают диабетом 1-го типа) могут наблюдаться эпизоды значительного снижения концентрации глюкозы – это опасное состояние называется гипогликемия.

Устранить симптомы гипогликемии можно, если как можно быстрее съесть несколько конфет или выпить сладкого чаю. Применятся и более эффективный метод – инъекция глюкагона.
Однако во многих случаях развитие гипогликемии бывает столь стремительным, что у больного может наступить помрачение сознания еще до того, как он успеет съесть спасительную конфету или выпить стакан сладкого фруктового сока или чая.
В подобных случаях члены семьи больного и тем боле прохожие на улице могут только вызвать «скорую помощь». Теперь первую помощь диабетику смогут оказать и члены его семьи, даже не умеющие делать инъекции. Американские ученые из компании Locemia создали компактный баллончик-аэрозоль, который содержит синтетический гормон глюкагон в виде очень мелкого порошка, пишет Zdravoe.com.

Такой спрей при распылении его на слизистую носа больного диабетом, у которого развилась гипогликемия, быстро нормализует его состояние.
Исследования эффективности назального спрея с глюкагоном показали, что в 96% случаях использования спрея уровень глюкозы в крови испытуемых нормализовался в течение 30 минут.

Изобретением уже заинтересовались представители такого гиганта фармацевтической промышленности США как компании Eli Lilly and Co, которая планирует начать серийное производство аэрозолей с глюкагоном.
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