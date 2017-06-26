Устранить симптомы гипогликемии поможет назальный спрей

В подобных случаях члены семьи больного и тем боле прохожие на улице могут только вызвать «скорую помощь». Теперь первую помощь диабетику смогут оказать и члены его семьи, даже не умеющие делать инъекции. Американские ученые из компании Locemia создали компактный баллончик-аэрозоль, который содержит синтетический гормон глюкагон в виде очень мелкого порошка, пишет Zdravoe.com.
Такой спрей при распылении его на слизистую носа больного диабетом, у которого развилась гипогликемия, быстро нормализует его состояние.
Исследования эффективности назального спрея с глюкагоном показали, что в 96% случаях использования спрея уровень глюкозы в крови испытуемых нормализовался в течение 30 минут.
Изобретением уже заинтересовались представители такого гиганта фармацевтической промышленности США как компании Eli Lilly and Co, которая планирует начать серийное производство аэрозолей с глюкагоном.