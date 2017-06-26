Устранить симптомы гипогликемии поможет назальный спрей

Сахарный диабет – заболевание, связанное с повышением уровня глюкозы в крови. Однако у части больных (в первую очередь у тех, которые страдают диабетом 1-го типа) могут наблюдаться эпизоды значительного снижения концентрации глюкозы – это опасное состояние называется гипогликемия.



Устранить симптомы гипогликемии можно, если как можно быстрее съесть несколько конфет или выпить сладкого чаю. Применятся и более эффективный метод – инъекция глюкагона.

Однако во многих случаях развитие гипогликемии бывает столь стремительным, что у больного может наступить помрачение сознания еще до того, как он успеет съесть спасительную конфету или выпить стакан сладкого фруктового сока или чая.

