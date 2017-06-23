Ученые: парацетамол лучше не принимать беременным

В результате родившиеся мыши-самцы утрачивали мужское поведение: у них пропадало сексуальное влечение до полной неспособности к размножению, они не проявляли агрессию к другим самцам и не помечали территорию так, как это делают самцы при нормальном уровне гормонов.Ранее исследования на мышах показали, что парацетамол негативно влияет и на новорожденных мышей-самок, если их матерям давали парацетамол во время беременности: в их яичниках было гораздо меньше яйцеклеток, и в итоге это могло способствовать бесплодию.