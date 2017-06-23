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23 июня 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Ученые: парацетамол лучше не принимать беременным
Препарат оказывает негативное влияние на будущего ребенка мужского пола, подавляя его «мужские» качества.
Ученые университета Копенгагена обнаружили опасное побочное действие парацетамола при беременности подопытных мышей. Препарат оказывает негативное влияние на зародыш самца, подавляя его «мужские» качества, передает РИА АМИ.

Как сообщает официальный сайт университета, беременным грызунам вводили дозы парацетамола, которые в процентном соотношении очень близки к рекомендованной дозе препарата для беременных женщин. Оказалось, что парацетамол подавляет уровень выработки тестостерона в организме зародыша.

В результате родившиеся мыши-самцы утрачивали мужское поведение: у них пропадало сексуальное влечение до полной неспособности к размножению, они не проявляли агрессию к другим самцам и не помечали территорию так, как это делают самцы при нормальном уровне гормонов.

Ранее исследования на мышах показали, что парацетамол негативно влияет и на новорожденных мышей-самок, если их матерям давали парацетамол во время беременности: в их яичниках было гораздо меньше яйцеклеток, и в итоге это могло способствовать бесплодию.

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