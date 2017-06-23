Что важно знать о детском иммунитете

« - Не прививаться самим и не прививать ребенка – это несовременный и опасный подход. Например, среди детей заболеваемость гриппом выше в 6 раз в первые годы жизни, чем среди взрослого населения. В прошлом году из всех 623 летальных случаев от гриппа 30 пришлось на детей до 17 лет. При этом на сегодня вакцины против гриппа безопасны, все лишены мертиолята (кроме мультидозных вакцин), не содержат других компонентов, в частности антибиотиков, выпускаются в специальных шприц-дозах с атравматическими иглами и производятся по GMP-стандарту».