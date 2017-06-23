Что важно знать о детском иммунитете

В России действует закон об иммунопрофилактике, в котором говорится о том, что все прививки делаются добровольно. Но специалисты советуют родителям прививать своих детей от следующих инфекций:



От пневмококковой инфекции - включена в Российский национальный календарь с 2014 г. Массовая вакцинация снижает частоту пневмококковых менингитов на 90% и пневмоний у детей на 70%.

От папиллома-вируса человека - не входит в календарь прививок, но защищает от рака шейки матки.

От ветряной оспы - включена в календарь профилактических прививок страны по эпидемическим показаниям.

От ротавирусной инфекции (РВИ) - включена в календарь по эпидемическим показаниям, в ряде регионов проводится как региональная программа.

От респираторно-синцитиального вируса (РСВ) - основной причины госпитализации детей до года и главной причины смерти недоношенных детей из-за недоразвитости легких.

От гемофильной инфекции типа В - пока календарь предусматривает прививки только небольшой группе детей – с иммунными нарушениями, недоношенным, проживающим в домах ребенка, а нужна она всем детям раннего возраста. Это инфекция, как и пневмококковая, поражает детей с 2 мес до 5 лет и чаще до 2 лет и протекает, как отит, пневмония, тяжелый менингит, сепсис, эпиглоттит.

От менингококковой инфекции - в 2015 году в нашей стране зарегистрирована вакцина против 4 видов менингококка, которую можно применять детям с 9 месяцев, но это можно пока что реализовать только самим, в коммерческих центрах.

От гепатита А - прививки от него (две на всю жизнь) можно делать, начиная с 1 года.

От клещевого энцефалита - в регионах с повышенной опасностью включена в календарь прививок.



