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Людмила Кошкина
Что важно знать о детском иммунитете
Как быть, если ребенок часто болеет? Можно ли принимать иммуномодуляторы? Когда родителям нужна консультация иммунолога, а не педиатра? Нужны ли детям прививки? Корреспондент портала «Санкт-Петербург.ру» побывал на ХVI Всероссийском научном форуме «Дни иммунологии в Санкт-Петербурге» и собрал самые актуальные рекомендации для детей и их родителей.
Родители - не эксперты
Самое неприятное для родителей – это когда их ребенок болеет. Но именно родители, пытаясь помочь своим детям, очень часто усугубляют ситуацию. С экранов телевизоров мамы и папы постоянно слышат, что все болезни – из-за слабого иммунитета, который необходимо поднимать. Реклама? Но врачи в поликлиниках тоже довольно часто прописывают препараты для укрепления иммунитета. И вот уже взрослые при первых признаках недомогания у своего чада сами идут в аптеку и покупают «что-нибудь для иммунитета». Это и есть одна из самых больших проблем.

- Когда ребенок заболел, это значит, что иммунная система не справилась со своей функцией, - говорит профессор, доктор медицинских наук, заведующий отделением аллергологии и иммунотерапии ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России Андрей Шульженко. – И очень часто мамы и папы вмешиваются в течение болезни, совершенно не представляя себе ни что такое иммунитет, ни как он работает.

Еще хуже, когда родители вообще не понимают, чем болеет ребенок, как его надо лечить. Бывает, что взрослые путают иммуномодуляторы и антибиотики, не понимая принципов их действия, а в результате страдает здоровье их ребенка.
Столь популярные сегодня развивающие кружки, которые готовы принимать детей самого раннего возраста, могут навредить иммунной системе ребенка. Есть научные данные о том, что если ребенок в младенческом возрасте проводит в группе 4-6 человек хотя бы пару часов в день, то уже через две недели малыш получает огромный спектр микроорганизмов, в том числе и очень опасных.
Как часто можно болеть?
Доказано, что иммунитет детей, рожденных естественным способом, выше, чем в случае кесарева сечения, когда мать для профилактики получала антибиотики.
Если ребенок от полугода до шести лет болеет ОРВИ – 7-8 раз в год, и болезнь протекает стандартно, без осложнений, то это можно назвать нормой. Это особенность иммунного ответа в данный период жизни и «встреча» ребенка с разными инфекциями даже полезна – она способствует стимулированию иммунитета и противостоянию аллергии и аутовоспалительным заболеваниям в дальнейшем. При обычных ОРВИ достаточно показывать ребенка педиатру, чтобы избавиться от неприятных симптомов болезни и избежать осложнений.
А болеть дети будут, от этого никуда не деться. Врачи выделяют несколько критических периодов развития иммунной системы – первые полгода жизни, 1-3 года и период полового созревания. Однако синтез иммуноглобулинов отличается у детей не только в разные возрастные периоды, но и при разных патологических состояниях, например, при аллергии. Кроме того, на состояние иммунного ответа ребенка влияет его микробиом (микрофлора), который, в свою очередь, зависит от способа рождения малыша. У "кесарят", например, выше риск таких заболеваний, как диарея, астма, ожирение, снижение иммунного ответа на вакцинацию.
Но даже если от рождения ребенку достался хороший иммунитет, сохранить его сегодня совсем не просто. Слишком много неблагоприятных факторов воздействует на иммунную систему человека - плохая экология, стресс, переутомление, нерациональное питание, вредные привычки, малоподвижный образ жизни и бесконтрольный прием медикаментов. Все это приводит к нарушению функционирования иммунной системы, что проявляется в виде частых обострений хронических воспалительных заболеваний, в том числе ОРВИ.



важно
Если ребенок болеет больше 10 раз в год и болезнь постепенно прогрессирует, появляются множественные поражения в разных органах и постоянные затяжные рецидивы, то это уже реальный повод для беспокойства. Тогда родителям вместе с малышом необходимо как можно скорее отправиться к иммунологу и пройти обследование. Только специальный анализ с очень жесткими параметрами может рассказать о состоянии иммунитета.
Сегодня имеет место не совсем верная интерпретация состояния ребенка, у которого имеются частые острые респираторные инфекции, как пациента «со сниженным иммунитетом». Между тем есть классификация иммунодефицитных состояний ВОЗ и нужно четко понимать, когда имеются основания подозревать иммунодефицитное состояние у ребенка, проводить иммунологическое обследование, обрекая тем самым семью или государство на необоснованные траты. Важно понимание врачом, что он ожидает от этого исследования: зачастую количество иммуноглобулинов и клеток не говорит ни о чем и не объясняет причину частых инфекций
доктор медицинских наук, врач-педиатр, профессор, инфекционист, руководитель отдела иммунопрофилактики НИИ детских инфекций ФМБА России Сусанна Харит.
Частые болезни укрепляют или ослабляют иммунитет?
Эксперты наконец-то дали ответ на этот вопрос. Теоретически любое перенесенное заболевание (особенно вирусное) стимулирует иммунитет и укрепляет его и в конечном итоге позволяет человеку противостоять аллергии. С другой стороны, если у ребенка есть генетическая предрасположенность к дефектам иммунитета, любая болезнь может вызвать серьезные осложнения, которые негативно сказываются на состоянии иммунной системы.
Когда надо помогать иммунитету?
Для начала необходимо понять, что такое иммунитет и каким он бывает. Если коротко, то иммунитета у нас два - врожденный и приобретенный. Врожденный иммунитет первым встречает чужеродный антиген, его клетки не запоминают антигенную структуру, каждый раз при новой встрече они запускают весь каскад иммунного ответа заново. Кстати, именно благодаря этому мы каждый раз испытываем неприятные симптомы простуды или гриппа. Приобретенный (специфический) иммунитет атакует конкретные бактерии и вирусы, с которыми организм уже встречался, и борется с ними эффективнее врожденного. Если встреча происходит впервые, то клетки иммунной системы настраиваются на нового врага и при следующей встрече реагируют на него быстрее и эффективнее.

Состояние, когда функции иммунной системы и сопротивляемости организма к различным инфекциям снижаются, называется иммунодефицитом. Он бывает первичным, происходящим на фоне различных генетических нарушений, и вторичным – развивающимся на фоне воздействия на организм неблагоприятных факторов окружающей среды или различных инфекций.

Так вот иммуномодуляторы показаны при наличии признаков вторичной иммунной недостаточности, то есть повышенной инфекционной заболеваемости. Это проявляется в виде частых острых респираторных инфекций (более 10 в год), «инфекционно-воспалительных болезнях» различной локализации (кожа, верхние/нижние дыхательные пути, урогенитальный тракт), устойчивых к стандартной терапии.

важно
- При решении вопроса о назначении иммуномодуляторов необходимо проводить консилиум с участием разных специалистов с целью определения показаний, выбора препарата, правильной дозы и режима применения. Их необходимо назначать в рамках комплексного лечения, - говорит Андрей Шульженко. – Бессистемное назначение иммуностимулирующих препаратов опасно. Такие лекарства, по сути, заменяют работу иммунной системы, и спустя некоторое время мы можем получить поколение, которое не сможет жить без иммунопрепаратов.
Что делать, чтобы не болеть
Поддержать иммунитет ребенка можно и без иммунномодуляторов. Первое, с чего надо начать – это не отказываться от грудного вскармливания до шести месяцев. Потом малышу необходимо обеспечить полноценное питание. Можно закаляться, причем закаливание – это не только обливание холодной водой. Оказывается, мороженое и холодные напитки, если соблюдать меру, - главные помощники в укреплении детского иммунитета. Надо лишь помнить, что если закаливание начать без режима дня и правильного питания, эффекта не будет. А такая простая процедура, как регулярное мытье рук, по результатам исследований, значительно влияет на статистику заболеваемости. Еще можно обучать иммунитет с помощью прививок.
« - Не прививаться самим и не прививать ребенка – это несовременный и опасный подход. Например, среди детей заболеваемость гриппом выше в 6 раз в первые годы жизни, чем среди взрослого населения. В прошлом году из всех 623 летальных случаев от гриппа 30 пришлось на детей до 17 лет. При этом на сегодня вакцины против гриппа безопасны, все лишены мертиолята (кроме мультидозных вакцин), не содержат других компонентов, в частности антибиотиков, выпускаются в специальных шприц-дозах с атравматическими иглами и производятся по GMP-стандарту».
профессор, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов.
Какие прививки доктора рекомендуют делать детям
В России действует закон об иммунопрофилактике, в котором говорится о том, что все прививки делаются добровольно. Но специалисты советуют родителям прививать своих детей от следующих инфекций:

От пневмококковой инфекции - включена в Российский национальный календарь с 2014 г. Массовая вакцинация снижает частоту пневмококковых менингитов на 90% и пневмоний у детей на 70%.
От папиллома-вируса человека - не входит в календарь прививок, но защищает от рака шейки матки.
От ветряной оспы - включена в календарь профилактических прививок страны по эпидемическим показаниям.
От ротавирусной инфекции (РВИ) - включена в календарь по эпидемическим показаниям, в ряде регионов проводится как региональная программа.
От респираторно-синцитиального вируса (РСВ) - основной причины госпитализации детей до года и главной причины смерти недоношенных детей из-за недоразвитости легких.
От гемофильной инфекции типа В - пока календарь предусматривает прививки только небольшой группе детей – с иммунными нарушениями, недоношенным, проживающим в домах ребенка, а нужна она всем детям раннего возраста. Это инфекция, как и пневмококковая, поражает детей с 2 мес до 5 лет и чаще до 2 лет и протекает, как отит, пневмония, тяжелый менингит, сепсис, эпиглоттит.
От менингококковой инфекции - в 2015 году в нашей стране зарегистрирована вакцина против 4 видов менингококка, которую можно применять детям с 9 месяцев, но это можно пока что реализовать только самим, в коммерческих центрах.
От гепатита А - прививки от него (две на всю жизнь) можно делать, начиная с 1 года.
От клещевого энцефалита - в регионах с повышенной опасностью включена в календарь прививок.

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