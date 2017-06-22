Найдена связь между детскими инфекциями и целиакией

К таким выводам эксперты из Мюнхена пришли в ходе анализа данных 295 420 детей, рожденных в период между 2005 и 2007 годами и предоставленных баварский ассоциацией обязательного медицинского страхования.В предыдущих изучениях Ziegler с коллегами показали связь между инфекциями в раннем детстве и развитием сахарного диабета 1 типа. Самый высокий риск развития этого заболевания наблюдался у детей с повторными респираторными инфекциями в течение первых шести месяцев жизни.