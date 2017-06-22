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22 июня 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Найдена связь между детскими инфекциями и целиакией
Инфекции во время младенчества связаны с повышенным риском развития непереносимости глютена позже в жизни.
Команда немецких исследователей из Института Гельмгольца под руководством Anette-Gabriele Ziegler нашли, что риск целиакии особенно высок в случае повторных инфекций желудочно-кишечного тракта в течение первого года жизни, передает nauka24news.ru. В меньшей степени, повышенный риск развития заболевания был связан с инфекциями дыхательных путей.

«Наши данные не позволяют сделать вывод о том, являются ли наблюдаемые ассоциации являются причинными или основаны на изменениях в микробиоме или специфических иммунных реакциях», сказал соавтор Андреас Байерляйн. «Тем не менее, повышенный риск развития целиакия связан с постоянным воспалением желудочно-кишечного тракта в раннем детстве и не вызван специфическим вирусным или бактериальным патогеном».

К таким выводам эксперты из Мюнхена пришли в ходе анализа данных 295 420 детей, рожденных в период между 2005 и 2007 годами и предоставленных баварский ассоциацией обязательного медицинского страхования.

В предыдущих изучениях Ziegler с коллегами показали связь между инфекциями в раннем детстве и развитием сахарного диабета 1 типа. Самый высокий риск развития этого заболевания наблюдался у детей с повторными респираторными инфекциями в течение первых шести месяцев жизни.

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