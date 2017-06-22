Найдена связь между детскими инфекциями и целиакией

Команда немецких исследователей из Института Гельмгольца под руководством Anette-Gabriele Ziegler нашли, что риск целиакии
особенно высок в случае повторных инфекций желудочно-кишечного тракта в течение первого года жизни, передает nauka24news.ru. В меньшей степени, повышенный риск развития заболевания был связан с инфекциями дыхательных путей.
«Наши данные не позволяют сделать вывод о том, являются ли наблюдаемые ассоциации являются причинными или основаны на изменениях в микробиоме или специфических иммунных реакциях», сказал соавтор Андреас Байерляйн. «Тем не менее, повышенный риск развития целиакия связан с постоянным воспалением желудочно-кишечного тракта в раннем детстве и не вызван специфическим вирусным или бактериальным патогеном».