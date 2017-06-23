Изначально «Ollis» специализировались только на пицце, однако с течением времени содержание меню под действием запросов петербуржцев становилось все шире и шире, что впоследствии привело к сосуществованию трех полноценных видов кухни. Каждый цех не зависим от другого и может полноценно готовить блюда для трех разных ресторанов. Именно поэтому «Pizza Ollis» превратилась в «Ollis Club»: заведение достигло того уровня, когда все блюда готовятся без потери качества в каком-либо из направлений.



Подобной политики - чуткости и внимания к запросам своих клиентов - компания неукоснительно придерживается каждый день. Так, например, появилось принципиально новое суши меню. Жителям и гостям города на Неве надоели обыкновенные квадратные ролы, и «Ollis» одними из первых в городе перешли на круглые. Не менее важным изменением является новая опция выбора размерности порции: для тех, кто хочет немного, средняя и большая. В «Ollis Club» поясняют, что маленькая «Филадельфия» только называется «маленькой», а в действительности имеет такой же размер, как и обычная среднестатистическая «Филадельфия» в других заведениях.



«Да, разумеется мы следим за конкурентами. Бывает ли такое, что мы придумали новый ролл, заказали что-то более-менее похожее у конкурентов, попробовали и воскликнули: «Да, у нас круче, а у них не вкусно»? Да, конечно, но тут все немного сложнее. Мы разбираем каждый ингредиент: взвешиваем, выясняем производителей сырья, сравниваем со своим и убеждаемся, что у нас либо лучше, либо так же. Следим за тем, что модно на рынке.

