«Ollis Club» - идеальный вариант как для заказа на большую компанию, где кто-то хочет суши, кто-то бургер, а кто-то пиццу, так и для очень маленькой, где захотелось за просмотром любимого сериала съесть что-нибудь вкусненькое, не вылезая из-под одеяла.
«Мы 13 лет в Петербурге, и мы максимально «пропетербургская» компания, поэтому такое решение в наших головах и сердцах состоялось уже давно. Мы хотим поддерживать любимый клуб и болеть за него. У нас будут блюда с футбольной тематикой, упаковки с футбольной тематикой, мы будем дарить билеты на матчи «Зенита» и всяческие бонусы», - рассказал операционный директор «Ollis Club» Яков.
В ходе беседы мы, по совету Якова, заказали пиццу на тонком тесте «Четыре Синьора», с четырьмя разными видами мяса. Пиццу, прямо как с картинки, вынесли через 10 минут. «Четыре Синьора» оказалась невероятно вкусной и это при том, что мы не были голодны. Конечно, нельзя было исключать тот вариант, что для журналистов могут специально приготовить и красивее, и вкуснее, поэтому в тот же вечер мы заказали такую же пиццу с доставкой на дом, а также не выдержали и заказали «Филадельфию XL».
Доставили точно в срок - за 32 минуты, и пицца была близнецом той, что мы ели в ресторане, не уступая ни в красоте, ни во вкусе. Что касается «Филадельфии», то она была, возможно, самой большой «Филадельфией», которая есть в Петербурге. «Ollis Club» - идеальный вариант как для заказа на большую компанию, где кто-то хочет суши, кто-то бургер, а кто-то пиццу, так и для очень маленькой, где захотелось за просмотром любимого сериала съесть что-нибудь вкусненькое, не вылезая из-под одеяла. Ставим знак качества - проверено «Санкт-Петербург.ру».