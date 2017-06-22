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22 июня 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Ученые обнаружили тяжелые побочные эффекты химиотерапии
Препараты химиотерапии новой группы уничтожают не только затронутые раком больные клетки организма человека, но и атакуют здоровые нервные клетки мозга.
Это приводит к очень частым неврологическим и психиатрическим симптомам, установили ученые из Университета Эрланген-Нюрнберг (FAU), передает РИА АМИ. Они исследовали влияние препаратов химиотерапии новой группы – мультикиназные ингибиторы, xCT-ингибиторы на нервные клетки головного мозга с помощью технологии SOFA — синаптического оптогенетического флуоресцентного анализа.
Выяснилось, что препараты нарушают тонкую настройку синаптических везикул нервных клеток, что прекращает передачу сигнала между ними и их взаимодействие. Даже небольшая доза этих препаратов серьезно повреждает нейроны, что и приводит к тяжелым побочным эффектам химиотерапии, утверждают ученые.

Мультикиназные ингибиторы обычно используются при лечении печени, почек и щитовидной железы, повреждают нервные клетки в мозге. Ученые предлагают использовать новую технологию для предварительного тестирования новых лекарств и установления степени их воздействия на нервные клетки. Об этом сообщает пресс-служба Университета Эрланген-Нюрнберг.


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