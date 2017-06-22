Выяснилось, что препараты нарушают тонкую настройку синаптических везикул нервных клеток, что прекращает передачу сигнала между ними и их взаимодействие. Даже небольшая доза этих препаратов серьезно повреждает нейроны, что и приводит к тяжелым побочным эффектам химиотерапии, утверждают ученые.



Мультикиназные ингибиторы обычно используются при лечении печени, почек и щитовидной железы, повреждают нервные клетки в мозге. Ученые предлагают использовать новую технологию для предварительного тестирования новых лекарств и установления степени их воздействия на нервные клетки. Об этом сообщает пресс-служба Университета Эрланген-Нюрнберг.





