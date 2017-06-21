Ученые заявили о том, что создать таблетки от старости вполне реально

Ученые кормили нематод пищей, в которой содержались кишечные палочки, а потом анализировали, как в разных случаях взаимодействуют микробы с нематодами. Таким образом, методом исключения было проверено множество вариантов, и в 29 случаях ученым удалось зафиксировать эффект продления жизни. Это означало, что 29 генов из генома бактерии оказывают влияние на процесс старения организма, биологическую защиту от онкообразований и накопления бета-амилоида, отвественого, по мнению ученых, за развитие старческого слабоумия.Как показали дальнейшие исследования, бактериальные мутанты воздействовали на определенные метаболические процессы внутри червей, связанные со старением, и замедляли их ход. По словам ученых, пока эти эксперименты не говорят ничего о том, как применить результаты открытия на людях. На сегодняшний день это лишь начальная стадия наблюдений, однако эти исследования могут привести к созданию лекарственных средств, включающих в себя либо сами бактерии, либо продукты их метаболизма, которые помогут замедлить процесс старения человека. Разумеется, это вопрос отдаленного будущего, однако сама возможность появления такой таблетки перестала быть предметом фантастики и стала вполне научной реальностью.