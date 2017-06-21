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21 июня 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Ученые заявили о том, что создать таблетки от старости вполне реально
В ходе исследований ученые использовали бактерии, у которых были удалены различные варианты генов.
Как известно, наше тело постоянно взаимодействует с миллионами микробов, проживающими внутри организма. Достаточно сказать, что общий вес микроскопических симбионтов и паразитов, проживающих внутри человека, составляет примерно 2,5 кг, а общее количество микроорганизмов превышает количество клеток нашего тела в 10 раз (мы выигрываем только за счет несоизмеримых размеров — прокариоты слишком маленькие, чтобы их численное преимущество было заметно).

Огромное количество живущих в нас существ активно влияет на функции нашего организма, такие как мыслительная и метаболической активность и, разумеется, процесс старения. В ходе исследований ученые использовали бактерии, у которых были удалены различные варианты генов, каждый раз по одному из 4 тыс., составляющих геном бактерии.

Ученые кормили нематод пищей, в которой содержались кишечные палочки, а потом анализировали, как в разных случаях взаимодействуют микробы с нематодами. Таким образом, методом исключения было проверено множество вариантов, и в 29 случаях ученым удалось зафиксировать эффект продления жизни. Это означало, что 29 генов из генома бактерии оказывают влияние на процесс старения организма, биологическую защиту от онкообразований и накопления бета-амилоида, отвественого, по мнению ученых, за развитие старческого слабоумия.

Как показали дальнейшие исследования, бактериальные мутанты воздействовали на определенные метаболические процессы внутри червей, связанные со старением, и замедляли их ход. По словам ученых, пока эти эксперименты не говорят ничего о том, как применить результаты открытия на людях. На сегодняшний день это лишь начальная стадия наблюдений, однако эти исследования могут привести к созданию лекарственных средств, включающих в себя либо сами бактерии, либо продукты их метаболизма, которые помогут замедлить процесс старения человека. Разумеется, это вопрос отдаленного будущего, однако сама возможность появления такой таблетки перестала быть предметом фантастики и стала вполне научной реальностью.
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