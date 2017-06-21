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21 июня 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Регионы сокращают затраты на лекарства для онкобольных
Наибольшее снижение произошло в Сахалинской и Магаданской областях и Ханты-Мансийском автономном округе - Югре .
Около половины регионов в России снизили затраты на покупку препаратов для онкологических больных. Об этом свидетельствуют данные статистики государственных закупок за 2016 год. Анализ государственных закупок лекарственных препаратов на лечение онкологических больных, проведенный НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента, показал, что в 37 регионах России снизились траты на препараты в расчете на одного онкобольного. Наиболее заметно это в Сахалинской области (-48,5%), в Ханты-Мансийском автономном округе (-47,9%) и Магаданской области (-39%). При этом Севастополь увеличил затраты на 451%, Республика Бурятия — на 249,9%, а Воронежская область — на 231,9%, передают «Известия».

Согласно данным НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента, больше всех на препараты одному пациенту в год выделяют в Республике Бурятия — 109,1 тыс. рублей. На втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ — 101,8 тыс. рублей. Замыкает тройку лидеров Москва — в среднем 98,5 тыс. рублей в год на одного онкологического пациента.

При этом в столице в 2016 году проживало больше всех пациентов с онкологическими заболеваниями — 274,2 тыс. человек. На втором месте по их количеству находится Московская область — 199,2 тыс., далее следует Краснодарский край — 154,7 тыс. пациентов. В этих регионах в среднем тратят на препараты для одного онкобольного 36,9 тыс. и 22,6 тыс. рублей в год соответственно.

Меньше всего средств на лекарства для одного больного в год выделяется в Саратовской области. По итогам 2016 года, после снижения финансирования на 35,8% эта сумма составляет 10,8 тыс. рублей. Отметим, что в регионе зарегистрировано 65,8 тыс. пациентов с онкологическими заболеваниями.

Немногим больше на препараты для онкобольных тратят в Забайкальском крае (в среднем 11,07 тыс. рублей на пациента) и Республике Удмуртия (11,8 тыс. рублей). При этом в Забайкальском крае зафиксирован рост финансовой помощи людям с онкологическими заболеваниями на 3,1%. А в Удмуртии, наоборот, снижение на 32,2%.

Главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ, директор Российского онкоцентра им. Н.Н. Блохина Михаил Давыдов считает, что пока не будут прописаны единые правила финансирования, люди с онкологическими заболеваниями не смогут получать всю необходимую помощь.

— Дело в том что если вы зарегистрированы у себя в регионе, то получить помощь сможете только из регионального бюджета. А там уже местные власти решают, кому сколько положено выделить. Общих правил нет, — заявил Михаил Давыдов.

Директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов считает, что проблемы с финансированием возникают в первую очередь потому, что «в России нет общего стандарта оказания помощи больным раком».

— Нужно понимать, вне зависимости от региона проживания на лечение рака нужны одни и те же препараты. А у нас получается, что всё зависит от возможностей регионального бюджета. Поэтому нужно убрать разделение на федеральных и региональных льготников, — сказал он.

Давид Мелик-Гусейнов также добавил, что основная причина снижения затрат на препараты для онкобольных — это подорожание лекарственных препаратов.

— Одна отдельная упаковка стала дороже, соответственно, меньшее количество больных можно обеспечить лекарствами, — пояснил специалист.

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