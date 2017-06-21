Регионы сокращают затраты на лекарства для онкобольных

При этом в столице в 2016 году проживало больше всех пациентов с онкологическими заболеваниями — 274,2 тыс. человек. На втором месте по их количеству находится Московская область — 199,2 тыс., далее следует Краснодарский край — 154,7 тыс. пациентов. В этих регионах в среднем тратят на препараты для одного онкобольного 36,9 тыс. и 22,6 тыс. рублей в год соответственно.Меньше всего средств на лекарства для одного больного в год выделяется в Саратовской области. По итогам 2016 года, после снижения финансирования на 35,8% эта сумма составляет 10,8 тыс. рублей. Отметим, что в регионе зарегистрировано 65,8 тыс. пациентов с онкологическими заболеваниями.Немногим больше на препараты для онкобольных тратят в Забайкальском крае (в среднем 11,07 тыс. рублей на пациента) и Республике Удмуртия (11,8 тыс. рублей). При этом в Забайкальском крае зафиксирован рост финансовой помощи людям с онкологическими заболеваниями на 3,1%. А в Удмуртии, наоборот, снижение на 32,2%.Главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ, директор Российского онкоцентра им. Н.Н. Блохина Михаил Давыдов считает, что пока не будут прописаны единые правила финансирования, люди с онкологическими заболеваниями не смогут получать всю необходимую помощь.— Дело в том что если вы зарегистрированы у себя в регионе, то получить помощь сможете только из регионального бюджета. А там уже местные власти решают, кому сколько положено выделить. Общих правил нет, — заявил Михаил Давыдов.Директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов считает, что проблемы с финансированием возникают в первую очередь потому, что «в России нет общего стандарта оказания помощи больным раком».— Нужно понимать, вне зависимости от региона проживания на лечение рака нужны одни и те же препараты. А у нас получается, что всё зависит от возможностей регионального бюджета. Поэтому нужно убрать разделение на федеральных и региональных льготников, — сказал он.Давид Мелик-Гусейнов также добавил, что основная причина снижения затрат на препараты для онкобольных — это подорожание лекарственных препаратов.— Одна отдельная упаковка стала дороже, соответственно, меньшее количество больных можно обеспечить лекарствами, — пояснил специалист.