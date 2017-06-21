  • 21 Июнь 2017
USD 21.06.2017 58.5786 +0.6201
USD ММВБ 10:17 58.67800  
EUR 21.06.2017 65.3210 +0.4596
EUR ММВБ 10:17 65.4450  
Нефть($) 20.06.2017 45.83 2.26
Нефть(p) 20.06.2017 2684.66 +159.41
В Брюсселе застрелили мужчину, устроившего взрыв Названа лучшая авиакомпания мира Манолас согласен перейти в «Зенит» ЕСПЧ: Российский закон о гей-пропаганде является дискриминационным
Людмила Кошкина

Станет ли «Скорая помощь» действительно эффективной?

В России задумана глобальная модернизация этой без сомнения важной службы. Но пока изменения идут медленно и почти незаметно. Какие перемены задуманы, как они скажутся на пациентах, и сможет ли наша скорая приблизиться к мировым стандартам? В этом пытался разобраться «Санкт-Петербург.ру».
Скорая неотложная помощь считается вершиной медицинского искусства. Это один из сложнейших для врачей участков работы. И пока что, увы, не самый эффективный. Но в ближайшие годы все должно измениться. Уже несколько лет в нашей стране идет поэтапная модернизация системы здравоохранения, а недавно специалисты Минздрава разработали Концепцию развития скорой, неотложной и экстренной специализированной помощи.

- Главное, чего удалось добиться благодаря усилиям Минздрава за последнее десятилетие – это уйти от лоскутного здравоохранения, которое появилось в нашей стране при разделении медицины до муниципального уровня, - говорит главный внештатный специалист Минздрава РФ по скорой медицинской помощи, ректор ПСПбГМУ имени академика Павлова Сергей Багненко. – Система медицинской помощи – это единый организм, а скорая помощь – фрагмент этого организма, который нуждается в серьезной реорганизации.

Основные этапы реорганизации Сергей Багненко озвучил на всероссийской конференции «Скорая медицинская помощь – 2017»

Вместо приемных - еmergency
Сегодня в России хорошо выстроена система оказания экстренной помощи при сосудистых патологиях и ДТП. В остальных случаях все сводится к оказанию первой доврачебной помощи и транспортировке больного в ближайшую больницу. В итоге довольно часто возникают ситуации, когда в стационар, где нет ожоговых коек, поступает больной с ожогом. Пациент со спинальной травмой попадает в медицинское учреждение, где нет узких специалистов. Больного с тяжелой пневмонией, нарастающей дыхательной недостаточностью везут в медучреждение, не имеющее серьезной реанимации.

- Все это приводит только к потере драгоценного времени, к ухудшению результата. Поэтому наша задача – выстроить логистически эффективно функционирующую систему, которая в нужный момент доставит пациента без промежуточных госпитализаций в нужную точку, где ему может быть оказана эффективная помощь, - говорит Сергей Багненко. - А для этого на субъект должна быть выстроена система приема-передачи вызовов, чтобы не было межмуниципальных барьеров для скорой помощи, чтобы создавались объединенные центры экстренной помощи, территориальные центры медицины катастроф.

Идея понятна и вполне логична. Все знают, что в полном объеме квалифицированная помощь может быть оказана только в стационаре. И многим известно про «золотой» час и «платиновые» минуты - время, когда больному в критическом состоянии можно оказать помощь и спасти жизнь. В течение этого времени организм еще может поддерживать стабильное состояние, но после запас прочности постепенно истощается. Через час придется прилагать гораздо больше усилий для стабилизации состояния пациента.

А ведь российские стационары - это совсем не то, что показывают в зарубежных сериалах. В наших больницах пока занесут носилки в приемный покой, пока придет дежурный врач, заполнит бумаги и осмотрит больного – вот и упущено драгоценное время.

- В наших больницах должны быть не приемные отделения, а отделения скорой помощи - еmergency, как в остальном мире, - говорит Сергей Багненко. – Они устроены так, что готовы принимать пациентов прямо с улицы, а не только через скорую помощь. В еmergency может приехать каждый - это действительно необходимая технология, которую нужно обязательно внедрять.

Подобные отделения в России сейчас появляются, в первую очередь в крупных городах - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре. Но счет их пока идет на единицы. Несмотря на то, что вся нормативная база уже имеется, создание отделений скорой помощи во многом зависит от региональных властей.

Планы и реальность
По мнению специалистов Минздрава, создание отделений скорой помощи в центральных районных больницах, охватывающих от 10 до 40 тысяч населения, нецелесообразно.

- Эффективную систему экстренной специализированной помощи можно построить только в межмуниципальных центрах на 200, минимум 150 тысяч населения, - уверен Сергей Багненко. - Более мелкие системы будут неэффективными, незагруженными, с низким качеством.

Согласно госпрограмме развития здравоохранения РФ, в текущем году запланировано увеличение доли больниц с отделениями скорой помощи до 35%. К 2020 году эта цифра должна возрасти до 90%.

- Нам нужно 140 таких больниц, это значит, что не менее 125 из них нужно создать к 2020 году. Не думаю, что это выполнимая задача, но, по крайней мере, тренд обозначен, - сказал Сергей Багненко. - Система оказания экстренной специализированной помощи выстраивается, но хочется, чтобы процесс шел быстрее. Потому что мне видится в ней огромный ресурс, который будет способствовать увеличению продолжительности жизни в нашей стране.

Появление отделений скорой помощи в крупных стационарах помогут не только эффективно выстроить систему оказания населению медицинской помощи, но и решить проблему износа оборудования. Дело в том, что большинство медучреждений сегодня оснащены оборудованием, которое поставлялось клиникам пять лет назад в рамках нацпроекта, и которое сегодня подходит к пределу работоспособности.

- Отделения скорой помощи будут дублировать линейку медтехники. После этого можно будет приступить к плановой замене старого оборудования, что позволит избежать сбоев и простоев техники, - добавил Сергей Багненко.

Однако это не решит одну из основных проблем службы скорой помощи в России - старение автомобильного парка. Централизованное обновление большей части автопарка скорой помощи было проведено восемь лет назад. Срок службы поставленных в то время машин выходит, но заменяют их лишь регионы с высокой бюджетной обеспеченностью. Остальные сделать это не в состоянии. В итоге сегодня количество машин, срок эксплуатации которых превысил пять лет, по сравнению с 2009 годом возросло более чем вдвое.

- Программа модернизации автопарка скорой помощи должна стать ежегодной, с минимальным уровнем обновления на 10%, только тогда мы сможем снижать долю старой техники, - говорит Сергей Багненко. – Если менять меньше 10% в год, значит, накапливать проблему, в этом случае мы приблизимся к разрушению сложившейся системы.

В 2016 году Минздрав РФ выделил 5 млрд рублей на обновление автопарка, благодаря чему удалось обновить его на 10% (при ранее запланированном показателе 20%), снизив долю старых машин до 43%. В 2017 году соответствующие ассигнования составят 3 млрд рублей.
А вот пополнение служб скорой помощи санитарными вертолетами – удовольствие слишком дорогое. Хотя варианты есть – недавно появилась новая модель малого вертолета санитарной авиации «Ансат». Его стоимость составляет 200 млн рублей. Поэтому пока приоритет будет отдан обновлению автомобильной техники. Между тем необходимость в санавиации есть: сегодня 34 региона не в состоянии обеспечить автоэвакуацию пациентов из районов с низкой плотностью населения и отсутствием нормальной дорожной сети.
Петербург готов делиться опытом
Задача реформирования и модернизации российской службы скорой помощи – приблизить ее работу к мировым стандартам. Достичь их вполне реально – это показал анализ действий скорой помощи и спасателей при теракте в петербургском метро 3 апреля. Эксперты высоко оценили работу петербургских медиков.

- Первая выездная бригада скорой медицинской помощи прибыла к станции метро «Технологический институт», где находился пострадавший от взрыва поезд, спустя всего пять минут после первого вызова. В течение первых 10 минут прибыло 15 бригад, за следующие 10 минут – еще 14. Общее число выездных бригад достигло 50, на месте ЧП постоянно находилось достаточное число медиков, - рассказал главный врач петербургской станции скорой помощи Алексей Бойков.

Во время эвакуации пострадавших обычные вызовы брали на себя выездные бригады неотложной помощи при поликлиниках. Благодаря этому сотрудникам скорой помощи удалось избежать скапливания бригад в одном месте и распределить обязанности со спасателями, которые находились в очаге поражения и выносили оттуда раненых, передавая их медикам.

Фото: phadia.com
Однако ликвидация последствий теракта выявила и ряд недочетов в работе скорой помощи. Например, на какое-то время медики были лишены связи.

- Сотовая связь при чрезвычайных происшествиях перестает работать нормально. Мы столкнулись с тем, что Мариинская больница в течение первых трех часов была лишена мобильной связи из-за глушения на станции "Площадь Восстания", где было обнаружено еще одно взрывное устройство, - добавил Алексей Бойков. - Поэтому для наиболее эффективной работы скорой требуется обеспечение устойчивой радиосвязи, для которой нужен специальный канал.

Кроме того, стала очевидной необходимость обучения водителей скорых быстрому выезду с места ЧП, а также сопровождения со стороны ГИБДД. К сожалению, даже во время крупных происшествий водители не всегда пропускают машины скорой помощи даже с включенными спецсигналами.

Facebook
Twitter
VK
Instagram
© Санкт-Петербург.ру
В Петербурге 21 июня ожидаются грозы и сильный ветер В Петербурге на школьника завели уголовное дело за лжеминирование станции метро В Кировском районе 21 июня проверят на прочность трубы Во Фрунзенском районе Петербурга построят завод по переработке покрышек
Смольный: «Терра-Нова» строит на Васильевском острове без законных оснований Петербуржцы выстроились в километровую очередь за автографом вокалиста Rammstain (ФОТО) В июне более сотни петербуржцев пострадали от клещей Создатели сериала «Шерлок» напишут сценарий о графе Дракуле
В Петропавловской крепости 22 июня состоится симфонический концерт Пулково открывает новый рейс в Литву Ударившего бойца ОМОНа на Марсовом поле отправили под домашний арест МЧС: В Петербурге ожидаются грозы

 
Made on
Tilda
 

сделано в spbnews

© Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm