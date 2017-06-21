Станет ли «Скорая помощь» действительно эффективной?

Идея понятна и вполне логична. Все знают, что в полном объеме квалифицированная помощь может быть оказана только в стационаре. И многим известно про «золотой» час и «платиновые» минуты - время, когда больному в критическом состоянии можно оказать помощь и спасти жизнь. В течение этого времени организм еще может поддерживать стабильное состояние, но после запас прочности постепенно истощается. Через час придется прилагать гораздо больше усилий для стабилизации состояния пациента.



А ведь российские стационары - это совсем не то, что показывают в зарубежных сериалах. В наших больницах пока занесут носилки в приемный покой, пока придет дежурный врач, заполнит бумаги и осмотрит больного – вот и упущено драгоценное время.



- В наших больницах должны быть не приемные отделения, а отделения скорой помощи - еmergency, как в остальном мире, - говорит Сергей Багненко. – Они устроены так, что готовы принимать пациентов прямо с улицы, а не только через скорую помощь. В еmergency может приехать каждый - это действительно необходимая технология, которую нужно обязательно внедрять.



Подобные отделения в России сейчас появляются, в первую очередь в крупных городах - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре. Но счет их пока идет на единицы. Несмотря на то, что вся нормативная база уже имеется, создание отделений скорой помощи во многом зависит от региональных властей.



