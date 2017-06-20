У вакцины от атеросклероза есть будущее

Результаты нового исследования показывают, что вакцина AT04A, при введении под кожу мышей, которых кормили жирными продуктами в западном стиле с целью вызвать высокий уровень холестерина и развитие атеросклероза, снижает общее количество холестерина на 53%. Также вакцина сокращает атеросклеротическое повреждение сосудов на 64%, и уменьшает биологические маркеры воспаления кровеносных сосудов на 21-28% по сравнению с невакцинированными животными. Кроме того, индуцированные антитела оставались функциональными в течение всего периода исследования и их концентрации были высоки в конце эксперимента.Ведущий автор исследования Гюнтер Стаффлер говорит: «AT04A способна индуцировать антитела, которые специфически нацелены на фермент PCSK9. Как следствие, уровень холестерина был снижен, что приводит к уменьшению жировых отложений в артериях и атеросклеротических повреждений, а также снижение воспаления артериальной стенки. Снижение уровня общего холестерина коррелирует с индуцированной концентрацией антител, доказывая, что индуцированные антитела привели к снижению уровня холестерина. Поскольку концентрации антител оставались высокими в конце исследования, можно предположить, что они будут продолжать понижать уровень холестерина в течение некоторого времени после этого».Он добавил: «Если эти данные подтвердятся в испытаниях на человеке, это может означать то, что мы могли бы разработать длительную терапию. Это приведет к эффективному и более удобному для пациентов лечению».«Способ, которым вводят AT04A, сравним с вакциной. Тем не менее, различие между обычной вакциной и нашим подходом заключается в том, что вакцина индуцирует антитела, которые являются специфическими для бактериальных или вирусных белков и которые являются чужеродными для патогенов. AT04A индуцирует антитела против белка-мишени, который вырабатывается организм», отметил Стаффлер.