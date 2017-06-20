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20 июня 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
У вакцины от атеросклероза есть будущее
Вакцина для иммунизации людей против высокого уровня холестерина и закупорки артерий, вызванной отложением жира (атеросклероз), возможна, как показали результаты испытаний на мышах.
Исследование, проведенное учеными компании AFFiRis на генетически модифицированных грызунах, показало, что можно успешно вакцинировать животных молекулой, которая заставляет организм вырабатывать антитела против фермента PCSK9. Этот фермент играет роль в уровне липопротеинов низкой плотности в крови, передает nauka24news.ru.

Люди с высоким уровнем плохого холестерина, из-за генетического наследия или плохого питания и образа жизни, имеют более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Эти заболевания сердца и кровеносных сосудов, вызванные атеросклерозом, обогнали инфекции, как основная причина болезни и смерти во всем мире. В настоящее время лекарственные средства, статины, могут быть использованы для снижения уровня холестерина ЛПНП, но они должны приниматься на ежедневной основе, и могут вызвать нежелательные побочные эффекты у некоторых людей.

Недавно одобренные препараты для снижения уровня холестерина представляют собой моноклональные антитела. Направленные на PCSK9, они являются весьма эффективными, но их эффект недолговечен, что приводит к частому повторному применению и высокой стоимости.

Результаты нового исследования показывают, что вакцина AT04A, при введении под кожу мышей, которых кормили жирными продуктами в западном стиле с целью вызвать высокий уровень холестерина и развитие атеросклероза, снижает общее количество холестерина на 53%. Также вакцина сокращает атеросклеротическое повреждение сосудов на 64%, и уменьшает биологические маркеры воспаления кровеносных сосудов на 21-28% по сравнению с невакцинированными животными. Кроме того, индуцированные антитела оставались функциональными в течение всего периода исследования и их концентрации были высоки в конце эксперимента.

Ведущий автор исследования Гюнтер Стаффлер говорит: «AT04A способна индуцировать антитела, которые специфически нацелены на фермент PCSK9. Как следствие, уровень холестерина был снижен, что приводит к уменьшению жировых отложений в артериях и атеросклеротических повреждений, а также снижение воспаления артериальной стенки. Снижение уровня общего холестерина коррелирует с индуцированной концентрацией антител, доказывая, что индуцированные антитела привели к снижению уровня холестерина. Поскольку концентрации антител оставались высокими в конце исследования, можно предположить, что они будут продолжать понижать уровень холестерина в течение некоторого времени после этого».

Он добавил: «Если эти данные подтвердятся в испытаниях на человеке, это может означать то, что мы могли бы разработать длительную терапию. Это приведет к эффективному и более удобному для пациентов лечению».

«Способ, которым вводят AT04A, сравним с вакциной. Тем не менее, различие между обычной вакциной и нашим подходом заключается в том, что вакцина индуцирует антитела, которые являются специфическими для бактериальных или вирусных белков и которые являются чужеродными для патогенов. AT04A индуцирует антитела против белка-мишени, который вырабатывается организм», отметил Стаффлер.
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