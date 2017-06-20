Анализ крови поможет определиться с методом лечения рака предстательной железы

Ранее одобренный для лечения рака яичников и продемонстрировавший эффективность при терапии рака молочной железы в настоящее время олапариб проходит стадию клинических исследований против рака предстательной железы.
Ученые полагают, что их разработка позволит олапарибу стать оружием в борьбе с прогрессирующим раком предстательной железы, которое будет использоваться для лечения тех пациентов, которые получают пользу от терапии олапарибом.
Разработка нового теста знаменует шаг вперед для так называемой жидкой биопсии, заключающейся в стандартном взятии пробы крови и отличающейся от инвазивной биопсии тканей, отмечают ученые. Подробности исследования
опубликованы в медицинском журнале Cancer Discovery.