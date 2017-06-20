Анализ крови поможет определиться с методом лечения рака предстательной железы

Специалисты Британского института исследований рака (ICR) разработали методику анализа крови «три в одном», способного проложить путь к прецизионному персонализированному лечению рака предстательной железы, передает Медвестник.



По словам исследователей, их тест способен определить, кто из пациентов с прогрессирующим раком простаты может получить пользу от терапии лекарственным препаратом олапарибом (olaparib), а также выявить тех, кто после начала лечения не ответил на терапию. Кроме того, разработанный тест может быстро определить, обусловлено ли развитие онкозаболевания генетическими причинами и может ли заболевание стать лекарственно-устойчивым.



