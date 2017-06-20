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20 июня 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Анализ крови поможет определиться с методом лечения рака предстательной железы
Новая методика способна проложить путь к индивидуализированному лечению рака простаты.
Специалисты Британского института исследований рака (ICR) разработали методику анализа крови «три в одном», способного проложить путь к прецизионному персонализированному лечению рака предстательной железы, передает Медвестник.

По словам исследователей, их тест способен определить, кто из пациентов с прогрессирующим раком простаты может получить пользу от терапии лекарственным препаратом олапарибом (olaparib), а также выявить тех, кто после начала лечения не ответил на терапию. Кроме того, разработанный тест может быстро определить, обусловлено ли развитие онкозаболевания генетическими причинами и может ли заболевание стать лекарственно-устойчивым.

Ранее одобренный для лечения рака яичников и продемонстрировавший эффективность при терапии рака молочной железы в настоящее время олапариб проходит стадию клинических исследований против рака предстательной железы.

Ученые полагают, что их разработка позволит олапарибу стать оружием в борьбе с прогрессирующим раком предстательной железы, которое будет использоваться для лечения тех пациентов, которые получают пользу от терапии олапарибом.

Разработка нового теста знаменует шаг вперед для так называемой жидкой биопсии, заключающейся в стандартном взятии пробы крови и отличающейся от инвазивной биопсии тканей, отмечают ученые.

Подробности исследования опубликованы в медицинском журнале Cancer Discovery.

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