Создан пептидный антибиотик против супербактерий

Ученые из Института биохимии, науки о пищевых продуктах и питания, а также факультета сельского хозяйства, пищи и окружающей среды при Еврейском университете создали комбинацию пептидов с антибактериальными свойствами, полученную из случайных повторений двух аминокислот с необходимыми свойствами при изменении расположения аминокислот в цепи.



В результате было получено средство, которое «пробивает брешь» в клеточной мембране бактерий, передает РИА АМИ. Исследователи говорят, что новое вещество эффективно уничтожает лекарственно устойчивые бактерии, но при этом повреждает эритроциты. Тогда ученые провели определенное химическое изменение пептидной смеси, в процессе которого токсичность для клеток организма исчезла, но сохранилась антибактериальная активность.



