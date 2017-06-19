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19 июня 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Создан пептидный антибиотик против супербактерий
Израильские ученые в процессе изучения антибактериальных свойств природных пептидов создали антибиотик, действующий даже на бактерии со множественной лекарственной устойчивостью.
Ученые из Института биохимии, науки о пищевых продуктах и питания, а также факультета сельского хозяйства, пищи и окружающей среды при Еврейском университете создали комбинацию пептидов с антибактериальными свойствами, полученную из случайных повторений двух аминокислот с необходимыми свойствами при изменении расположения аминокислот в цепи.

В результате было получено средство, которое «пробивает брешь» в клеточной мембране бактерий, передает РИА АМИ. Исследователи говорят, что новое вещество эффективно уничтожает лекарственно устойчивые бактерии, но при этом повреждает эритроциты. Тогда ученые провели определенное химическое изменение пептидной смеси, в процессе которого токсичность для клеток организма исчезла, но сохранилась антибактериальная активность.

Результаты своей работы ученые опубликовали в журнале Немецкого химического общества Angewandte Chemie. Рецензенты назвали исследование «самым важным открытием» в области антибиотиков. Сами ученые считают, что результаты их исследований «будут способствовать созданию новых антибиотиков и в будущем помогут снизить смертность от инфекционных заболеваний», передает Jerusalem Post.

Напомним, что ранее ученые из Индии и США исследовали влияние 32 пептидов из слизи индийской лягушки на штаммы гриппа. Оказалось, что 4 пептида способны бороться с вирусом. Сейчас стоит задача сделать антимикробные пептиды устойчивыми к разрушению ферментами человека и превратить их в лекарственное средство.

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