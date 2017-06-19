Создан пептидный антибиотик против супербактерий

Результаты своей работы ученые опубликовали в журнале Немецкого химического общества Angewandte Chemie. Рецензенты назвали исследование «самым важным открытием» в области антибиотиков. Сами ученые считают, что результаты их исследований «будут способствовать созданию новых антибиотиков и в будущем помогут снизить смертность от инфекционных заболеваний», передает Jerusalem Post.
Напомним, что ранее ученые из Индии и США исследовали влияние 32 пептидов из слизи индийской лягушки на штаммы гриппа. Оказалось, что 4 пептида способны бороться с вирусом. Сейчас стоит задача сделать антимикробные пептиды устойчивыми к разрушению ферментами человека и превратить их в лекарственное средство.