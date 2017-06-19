Бактерии помогают в лечении инфарктов

Однако эксперты отмечают, что существуют значительные препятствия для ее реализации у человека.- Это, конечно, невероятная и радикальная мера, я рада, что ее тестируют, - говорит Хина Чаудри, кардиолог Медицинского центра горы Синай (г. Нью-Йорк), - но предстоит долгий путь испытаний от мелких животных к людям.По словам Хины Чаудри, на пути к человеку у этого открытия все-таки немало препятствий. Во-первых, сердечные мышцы у людей толще, чем у крыс, что осложняет проникновение света достаточно глубоко, чтобы достичь бактерий. Во-вторых, она не уверена, что бактерии столь безвредны, как сообщают исследователи. Чаудри считает, что исследование влияния иммунитета грызунов на бактерии было «изучено поверхностно».Используемая учеными цианобактерия - Synechococcus elongatus - которая, подобно растениям, фотосинтезирует свет для энергии и превращает углекислый газ и воду в кислород. Это хорошо известно биоинженерам, некоторые из которых изучают его как инструмент для увеличения производства биотоплива или в качестве модельного организма для исследования циркадных ритмов.