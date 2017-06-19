  • 19 Июнь 2017
USD 20.06.2017 57.9585 +0.2177
USD ММВБ 16:17 57.98870  
EUR 20.06.2017 64.8614 +0.4053
EUR ММВБ 16:17 64.9090  
Нефть($) 19.06.2017 47.42 +0.21
Нефть(p) 19.06.2017 2748.39 +22.45
Офшоры, "золотые визы" и прощение кредитов Сервис "Яндекс.Такси" вышел из строя по всей России Китай прекратил принимать на работу пилотов из России В России цены на продукты могут вырасти из-за холодного лета
19 июня 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Бактерии помогают в лечении инфарктов
Внутри организма бактерии Synechococcus elongatus вырабатывают кислород, нехватка которого при сердечном приступе приводит к фатальным последствиям.
Во время сердечного приступа кровь перестает поступать в сердце, ткани органа испытывают нехватку кислорода, его клетки отмирают. Ученые давно заметили, что возможность снабжать клетки сердца достаточным количеством кислорода могла бы предотвратить повреждения сердечной ткани до момента, пока хирурги смогут восстановить кровоток коронарным шунтированием.

В Стэнфордском университете новое исследование протестировало инновационный способ сделать это посредством внедрения в сердце фотосинтезирующих бактерий Synechococcus elongatus. Они естественным образом продуцируют кислород, взаимодействуя со светом, - пишет sciencemag.org

Метод основан на том, что при попадании в кровь и при достаточном освещении эти бактерии насыщают кровь кислородом. Выводы сделаны после экспериментов на крысах. У подопытных грызунов снизились болевые ощущения, а затем нормализовалась работа сердца. На основании образцов крови, взятых у крыс в течение первой недели их выздоровления, ученые не нашли доказательств того, что бактерии распространились или вызвали какие-либо токсические эффекты.

Однако эксперты отмечают, что существуют значительные препятствия для ее реализации у человека.

- Это, конечно, невероятная и радикальная мера, я рада, что ее тестируют, - говорит Хина Чаудри, кардиолог Медицинского центра горы Синай (г. Нью-Йорк), - но предстоит долгий путь испытаний от мелких животных к людям.

По словам Хины Чаудри, на пути к человеку у этого открытия все-таки немало препятствий. Во-первых, сердечные мышцы у людей толще, чем у крыс, что осложняет проникновение света достаточно глубоко, чтобы достичь бактерий. Во-вторых, она не уверена, что бактерии столь безвредны, как сообщают исследователи. Чаудри считает, что исследование влияния иммунитета грызунов на бактерии было «изучено поверхностно».

Используемая учеными цианобактерия - Synechococcus elongatus - которая, подобно растениям, фотосинтезирует свет для энергии и превращает углекислый газ и воду в кислород. Это хорошо известно биоинженерам, некоторые из которых изучают его как инструмент для увеличения производства биотоплива или в качестве модельного организма для исследования циркадных ритмов.

В Ботаническом саду Петербурга 19 июня состоится "Битва цариц" В день открытия Кубка конфедераций петербургское метро перевезло 1,8 млн человек В Петербурге полиция подтвердила применение газа в отделении с задержанными на акции 12 июня В Петербурге запустили онлайн-сервис развода мостов
По Литейному мосту на пять дней пустят трамвай После открытия Кубка конфедераций с Крестовского острова вывезли 180 кубометров мусора Бактерии помогают в лечении инфарктов «ОВД-Инфо»: Полиция в Петербурге пустила в камеры к задержанным газ
Из-за пожара в квартире на Обручевых эвакуировали 20 человек В Петербурге проверят на прочность теплосети в двух районах города Петербуржцы самостоятельно "переименовали" мост Кадырова в Ахматовский (ФОТО) В Петербурге 19 июня ожидаются дожди

 
Made on
Tilda
 

сделано в spbnews

© Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm