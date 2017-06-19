Бактерии помогают в лечении инфарктов

Во время сердечного приступа кровь перестает поступать в сердце, ткани органа испытывают нехватку кислорода, его клетки отмирают. Ученые давно заметили, что возможность снабжать клетки сердца достаточным количеством кислорода могла бы предотвратить повреждения сердечной ткани до момента, пока хирурги смогут восстановить кровоток коронарным шунтированием.
В Стэнфордском университете новое исследование протестировало инновационный способ сделать это посредством внедрения в сердце фотосинтезирующих бактерий Synechococcus elongatus. Они естественным образом продуцируют кислород, взаимодействуя со светом, - пишет sciencemag.org
Метод основан на том, что при попадании в кровь и при достаточном освещении эти бактерии насыщают кровь кислородом. Выводы сделаны после экспериментов на крысах. У подопытных грызунов снизились болевые ощущения, а затем нормализовалась работа сердца. На основании образцов крови, взятых у крыс в течение первой недели их выздоровления, ученые не нашли доказательств того, что бактерии распространились или вызвали какие-либо токсические эффекты.