  • 19 Июнь 2017
USD 17.06.2017 57.7408 +0.2971
USD ММВБ 11:17 57.74000  
EUR 17.06.2017 64.4561 +0.1766
EUR ММВБ 11:17 64.6050  
Нефть($) 19.06.2017 47.24 0.17
Нефть(p) 19.06.2017 2727.68 +23.81
Офшоры, "золотые визы" и прощение кредитов Китай прекратил принимать на работу пилотов из России В России цены на продукты могут вырасти из-за холодного лета Путин: У меня нет такого богатства, о котором говорят
19 июня 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Универсальный тест на рак сможет обнаружить болезнь задолго до ее начала
Способ получил название «жидкой биопсии», и по методике проведения анализ практически не отличается от обычного забора крови.
Проблема ранней диагностики жизнеугрожающих заболеваний является одним из важнейших направлений современной медицины. И недавно специалисты из Университета Джона Хопкинса провели первые испытания универсального теста на рак, который может диагностировать опухоли за десять лет до появления первых симптомов. Способ получил название «жидкой биопсии», и по методике проведения анализ практически не отличается от обычного забора крови.

За открытием стоит профессор Берт Фогельштейн и его исследовательская группа, передает hi-news.ru. Ученые считают, что новый метод диагностики сможет снизить смертность от рака на 45%. «Жидкая биопсия» сканирует образцы крови на наличие раковой ДНК. Серия экспериментов показала, что можно с легкостью выявить как минимум одну из вариантов мутации ДНК, что предшествует развитию онкозаболеваний. Генетический код, представленный в этой ДНК, носит название ctDNA. Его наличие говорит о том, в каких именно органах растет опухоль и как далеко распространился рак.

Исследователи из ракового центра Мемориала Слоуна Кеттеринга в Нью-Йорке уже провели серию экспериментов с участием более чем 150 пациентов на предмет выявления рака легких, молочной или предстательной железы. Если результат был положительным, пациенты подверглись дальнейшему обследованию, чтобы определить характер патологии. Выявление опухоли на раннем этапе говорит о том, что в данном случае можно обойтись минимальной хирургической операцией для избавления человека от онкологии. Кроме того, как утверждают авторы изыскания, если рак не был бы выявлен сейчас, до появления первых симптомов у пациентов прошло бы около 10 лет.

Как стало известно, ранее в ходе похожих исследований ученые из Австралии и США проанализировали эффективность теста для диагностики рака поджелудочной железы. В исследовании участвовали 119 пациентов c уже диагностированным раком поджелудочной железы, и было выявлено, что тест может точно определить болезнь в 55,5% случаев. Тест может быть доступен уже в течение следующих двух лет, а конечная цель состоит в том, чтобы проводить его в ходе профосмотров наряду с измерением артериального давления и общим анализом крови.



После открытия Кубка конфедераций с Крестовского острова вывезли 180 кубометров мусора «ОВД-Инфо»: Полиция в Петербурге пустила в камеры к задержанным газ Из-за пожара в квартире на Обручевых эвакуировали 20 человек В Петербурге проверят на прочность теплосети в двух районах города
Петербуржцы самостоятельно "переименовали" мост Кадырова в Ахматовский (ФОТО) В Петербурге 19 июня ожидаются дожди Выходные в Петербурге будут теплыми Онлайн-вечеринка Boiler Room выйдет в эфир на фестивале Present Perfect
На Малой Конюшенной пройдет парад английских бульдогов Названы самые аварийные дороги Петербурга Луческу готов пожаловаться на «Зенит» в ФИФА В Петербурге для зрителей Кубка конфедераций появятся бесплатные парковки

 
Made on
Tilda
 

сделано в spbnews

© Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm