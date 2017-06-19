Универсальный тест на рак сможет обнаружить болезнь задолго до ее начала

Исследователи из ракового центра Мемориала Слоуна Кеттеринга в Нью-Йорке уже провели серию экспериментов с участием более чем 150 пациентов на предмет выявления рака легких, молочной или предстательной железы. Если результат был положительным, пациенты подверглись дальнейшему обследованию, чтобы определить характер патологии. Выявление опухоли на раннем этапе говорит о том, что в данном случае можно обойтись минимальной хирургической операцией для избавления человека от онкологии. Кроме того, как утверждают авторы изыскания, если рак не был бы выявлен сейчас, до появления первых симптомов у пациентов прошло бы около 10 лет.Как стало известно, ранее в ходе похожих исследований ученые из Австралии и США проанализировали эффективность теста для диагностики рака поджелудочной железы. В исследовании участвовали 119 пациентов c уже диагностированным раком поджелудочной железы, и было выявлено, что тест может точно определить болезнь в 55,5% случаев. Тест может быть доступен уже в течение следующих двух лет, а конечная цель состоит в том, чтобы проводить его в ходе профосмотров наряду с измерением артериального давления и общим анализом крови.