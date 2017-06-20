«Балтика 0» поддержала трейл «Белая ночь»

Ночной трейл «Белая ночь» пройдет в ночь с 24 на 25 июня на берегу Финского залива в Сестрорецке. Соревнования будут проходить в двух дисциплинах: бег и скандинавская ходьба. Участникам предложены на выбор дистанции: 10 км и 20 км. В рамках трейла пройдет бесплатный «пижамный» забег для всех желающих на дистанцию два км. До старта и после финиша будет концертная программа: фаершоу, выступление школы верховой езды, живая музыка, модные диджеи, шоу черлидеров, барабанный мастер-класс, а также массажный кабинет для спортсменов.
Благодаря пивоваренной компании «Балтика» каждый участник трейла «Белая ночь» сможет попробовать метод восстановления, используемый спортсменами всего мира от Затопека до наших дней.
Узнать больше о трейле: whitenight.run