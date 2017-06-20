«Балтика 0» поддержала трейл «Белая ночь»

В нескольких сотнях миллионов километров от Земли по орбите Солнца со скоростью 20 км в секунду движется астероид под названием «Затопек». Чешские астрономы назвали его в честь легенды забегов на длинные дистанции Эмиля Затопека, который шесть лет подряд выигрывал все забеги на 10 тыс. метров, в которых участвовал.



Четырехкратный чемпион олимпийских игр, трехкратный чемпион Европы и 18-кратный рекордсмен мира всегда отрицал, что обладал каким-то особым талантом, и объяснял свой невероятный успех трудолюбием и интеллектом.

Затопек был одним из пионеров в интервальных тренировках: 100 раз по 400 метров - это его обычная работа. В 1952 году на Олимпиаде в Хельсинки он выиграл забег на пять тыс. метров, на следующий день на 10 тыс. метров, и еще через день марафонский забег.



Его жена Дана Затопкова, выигравшая олимпийское золото в том же 1952 году в метании копья, рассказывала:

