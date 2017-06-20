  • 20 Июнь 2017
USD 21.06.2017 58.5786 +0.6201
USD ММВБ 17:17 58.67630  
EUR 21.06.2017 65.3210 +0.4596
EUR ММВБ 17:17 65.5080  
Нефть($) 20.06.2017 45.68 2.58
Нефть(p) 20.06.2017 2675.87 +177.86
Медвежонок, совет блогеров и бронежилет ЕСПЧ: Российский закон о гей-пропаганде является дискриминационным В Карелии ищут подростков с перевернувшейся на Ладожском озере лодки «Россия и так постоянно побеждает, надо и другим дать выиграть хотя бы разок»
«Балтика 0» поддержала трейл «Белая ночь»
О ночном трейле вдоль побережья Финского залива «Белая ночь» и том, почему многие спортсмены пьют пиво после нагрузок в материале «Санкт-Петербург.ру».
Пиво - идеальный изотоник. Пиво не просто насыщает организм спортсмена водой, потерянной во время забега, но и восстанавливает солевой баланс.
В нескольких сотнях миллионов километров от Земли по орбите Солнца со скоростью 20 км в секунду движется астероид под названием «Затопек». Чешские астрономы назвали его в честь легенды забегов на длинные дистанции Эмиля Затопека, который шесть лет подряд выигрывал все забеги на 10 тыс. метров, в которых участвовал.

Четырехкратный чемпион олимпийских игр, трехкратный чемпион Европы и 18-кратный рекордсмен мира всегда отрицал, что обладал каким-то особым талантом, и объяснял свой невероятный успех трудолюбием и интеллектом.
Затопек был одним из пионеров в интервальных тренировках: 100 раз по 400 метров - это его обычная работа. В 1952 году на Олимпиаде в Хельсинки он выиграл забег на пять тыс. метров, на следующий день на 10 тыс. метров, и еще через день марафонский забег.

Его жена Дана Затопкова, выигравшая олимпийское золото в том же 1952 году в метании копья, рассказывала:
Очень многие из тех, кто бегает длинные дистанции, имеют проблемы с желудком — все это исключительно из-за неправильного питания. После бега внутренние органы блокированы и «откупоривать» их лучше всего с помощью пива. К тому же оно прекрасно утоляет жажду. В отличие от некоторых других напитков, лишь разрушающих стенки желудка
Затопек придирчиво следил за тем, как его организм восстанавливался после нагрузок
Пиво — идеальный изотоник. Концентрация солей, и соотношение ионов калия и натрия таково, что пиво не просто насыщает организм спортсмена водой, потерянной во время забега, но и восстанавливает солевой баланс. Судороги — это первый признак недостатка калия в организме. В банке безалкогольного пива «Балтика 0» содержится около 150 мг калия. Этого достаточно для восполнения его потерь во время продолжительного бега.
Безалкогольное пиво — хороший изотоник для бегунов. Кружка пива после финиша — это нормально и действительно способствует восстановлению.
Пиво — идеальный изотоник. Концентрация солей, и соотношение ионов калия и натрия таково, что пиво не просто насыщает организм спортсмена водой, потерянной во время забега, но и восстанавливает солевой баланс. Судороги — это первый признак недостатка калия в организме. В банке безалкогольного пива «Балтика 0» содержится около 150 мг калия. Этого достаточно для восполнения его потерь во время продолжительного бега.

«Безалкогольное пиво — хороший изотоник для бегунов. Естественно, что потребление должны быть умеренным, до полулитра. Кружка пива после финиша — это нормально и действительно способствует восстановлению. Я сам так и делаю», — рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии СЗГМУ им. И.И.Мечникова, врач анестезиолог-реаниматолог, пробежавший десяток марафонов Евгений Суборов.
Каждый забег — это микротравмы связок, сухожилий и хрящей. Организм спортсмена быстро восстанавливает повреждения, если у него достаточно строительного материала — коллагена. А коллаген образуется только в присутствии кремния.
Безалкогольное пиво «Балтика 0» — один из лучших источников кремния для спортсменов.
В пиве кремний находится в растворенном виде вместе с отличным транспортом — кластеризованной водой.

«Я считаю безалкогольное пиво лучшим напитком после любой интенсивной работы. Во-первых, только натуральные ингредиенты: солод, хмель, дрожжи и вода. Никакой химии. Немного высокой физики используется для удаления алкоголя. Во-вторых, в пиве много калия, что делает его настоящим изотоником, почти как классический раствор Рингера. Изотонический раствор восполняет потерю не только воды, но и солей. Судороги у спортсменов — это реакция организма на потерю кальция во время нагрузок. В-третьих, пиво — это отличный источник кремния, строительного материала для связок, хрящей и сухожилий. Травмы связок и хрящей — это недостаток кремния. Ну и наконец, пиво — это напиток радости, ничего не хочется больше, чем несколько глотков пива после финиша. Спасибо компании «Балтика» за поддержку нашего забега», — заявил организатор забега «Белая ночь 2017» Юрий Строфилов, в свои 52 года показавший лучший результат среди российских участников на Нью-Йоркском и Токийском марафонах.
.
Безалкогольное пиво «Балтика 0» производится методом диализа — бережного удаления алкоголя из светлого лагера. Варится высококачественное пиво, которое пропускается через сложную систему фильтров. Отверстия в мембранах фильтров настолько малы, что алкоголь проходит через них, а готовое безалкогольное пиво нет. Во время слепых дегустаций с участием блогеров, специализирующихся на пивной тематике, далеко не все из них смогли отличить «Балтику 0» от классического лагера.
Ночной трейл «Белая ночь» пройдет в ночь с 24 на 25 июня на берегу Финского залива в Сестрорецке. Соревнования будут проходить в двух дисциплинах: бег и скандинавская ходьба. Участникам предложены на выбор дистанции: 10 км и 20 км. В рамках трейла пройдет бесплатный «пижамный» забег для всех желающих на дистанцию два км. До старта и после финиша будет концертная программа: фаершоу, выступление школы верховой езды, живая музыка, модные диджеи, шоу черлидеров, барабанный мастер-класс, а также массажный кабинет для спортсменов.

Благодаря пивоваренной компании «Балтика» каждый участник трейла «Белая ночь» сможет попробовать метод восстановления, используемый спортсменами всего мира от Затопека до наших дней.

Узнать больше о трейле: whitenight.run

МЧС: В Петербурге ожидаются грозы "Метрострою" не хватает 10 млрд рублей на достройку новых станций метро Названы пригодные для купания водоемы Ленобласти Рейс Bul Air из Петербурга в Варну задержали на девять часов
Полтавченко: Бывает врачи смотрят на пациента как на болванку Петербуржцы стали реже ходить в театры СК: Сотрудника ОМОНа на Марсовом поле 12 июня ударили кулаком, а не ножом В Петербурге за два года расселят всего пять аварийных домов
Полтавченко представил трех новых глав районов В двух районах Петербурга 20 июня испытают на прочность теплосети На Петербург 20 июня обрушатся ливни и грозы Роспотребнадзор: Все водоемы Петербурга непригодны для купания

 
Made on
Tilda
 

сделано в spbnews

© Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm