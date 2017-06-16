Ученые открыли новый подход к лечению бактериальных инфекций

Используемые для передачи генов частицы напоминают вирусы, так как эволюционно происходят от антибактериальных вирусов - бактериофагов, которые в этом случае были "одомашнены" в качестве генных курьеров. Поврежденные бактерии не могут производить частицы для передачи генов и жертвовать собой. То есть, генетическим материалом делятся наиболее генетически многообещающие микроорганизмы. Если нарушить это механизм передачи генов, то инфекция окажется менее жизнеспособной.