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16 июня 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Ученые открыли новый подход к лечению бактериальных инфекций
Исследователи выяснили, что бактерии способны к самопожертвованию ради себе подобных.
Ученые из университета Базеля и Швейцарской технической высшей школы ETH Zürich наблюдали за возбудителем доброкачественного лимфоретикулеза - бактерией Bartonella - и обнаружили интересное поведение: некоторые микроорганизмы жертвуют собой, чтобы передать свои гены сородичам, передает MedikForum. Это наблюдение натолкнуло специалистов на мысль о возможностях нового подхода к борьбе с инфекцией.
Используемые для передачи генов частицы напоминают вирусы, так как эволюционно происходят от антибактериальных вирусов - бактериофагов, которые в этом случае были "одомашнены" в качестве генных курьеров. Поврежденные бактерии не могут производить частицы для передачи генов и жертвовать собой. То есть, генетическим материалом делятся наиболее генетически многообещающие микроорганизмы. Если нарушить это механизм передачи генов, то инфекция окажется менее жизнеспособной.
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