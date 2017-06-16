Природный антибиотик может лечить лекарственно-устойчивый туберкулез

Среди перспективных источников новых препаратов ученые выделили род Burkholderia, который обитает в самых разнообразных местах, от почвы до легких человека. В качестве эффективного способа борьбы за существование эти микробы выделяют мощные антибиотики, уничтожающие конкурентов.Один из видов бактерий Burkholderia gladioli, выделенный из мокроты ребенка, больного муковисцидозом, производит антибиотик, который ученые назвали гладиолин. Соединение принадлежит к тому же структурному классу, что и другой антибиотик, этнангиен, способный разрушать работу бактериальных клеток.Однако этнангиен оказался гораздо менее стабильным препаратом, поэтому именно гладиолин, по мнению ученых, может стать реальным кандидатом на роль нового лекарства против лекарственно-резистентного туберкулеза, который уже сейчас становится серьезным вызовом современному здравоохранению.