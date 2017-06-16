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16 июня 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Природный антибиотик может лечить лекарственно-устойчивый туберкулез
Бактерии, найденные в легких пациентов, больных муковисцидозом, вырабатывают антибиотик, который способен справиться с антибиотико-устойчивым туберкулезом.
Лабораторные испытания показали, что новый препарат блокировал рост четырех разных лекарственно-устойчивых штаммов туберкулеза, сообщило издание Journal of the American Chemical Society.

Как известно, особая необходимость в новых препаратах возникла после появления лекарственно-устойчивых форм туберкулеза, который в настоящее время распространяется по нашей стране с высокой скоростью. При сохранении нынешних темпов распространения к 2040 году более трети случаев туберкулеза в России будут устойчивыми ко всем препаратам первой линии, которые используются для борьбы с болезнью, передает РИА АМИ.

Среди перспективных источников новых препаратов ученые выделили род Burkholderia, который обитает в самых разнообразных местах, от почвы до легких человека. В качестве эффективного способа борьбы за существование эти микробы выделяют мощные антибиотики, уничтожающие конкурентов.

Один из видов бактерий Burkholderia gladioli, выделенный из мокроты ребенка, больного муковисцидозом, производит антибиотик, который ученые назвали гладиолин. Соединение принадлежит к тому же структурному классу, что и другой антибиотик, этнангиен, способный разрушать работу бактериальных клеток.

Однако этнангиен оказался гораздо менее стабильным препаратом, поэтому именно гладиолин, по мнению ученых, может стать реальным кандидатом на роль нового лекарства против лекарственно-резистентного туберкулеза, который уже сейчас становится серьезным вызовом современному здравоохранению.
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