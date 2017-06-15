Продление молодости на клеточном уровне может вызвать рак

Ученые Московского физико-технического института создали программу «Гироскоп», позволяющую быстро и эффективно выявлять потенциальные геропротекторы – вещества, защищающие клетки от старения. В качестве примера приводится ген фермента, который необходим для клеточного роста и деления, но он может и ускорять старение вследствие «изношенности» гена устойчивости к стрессу. Клетка ест и дышит, что приводит к образованию свободных радикалов, которые вызывают повреждения в ДНК, передает «Новая газета».



Однако «молодильные» гены опасны своими мутациями, приводящими к аномальному клеточному омоложению и нежелательной трансформации. Такие клетки постоянно возникают в организме, но элиминируются нормально функционирующими Т-лимфоцитами. Отклонения в развитии последних, безо всякого преувеличения, в некоторых случаях жизненно опасны, в других же ухудшают качество жизни. Речь идет об аутологических, или собственных клетках иммунной системы, реакция которых на собственные ткани приводит к аутоиммунным состояниям. На одном конце их спектра – банальная сенная лихорадка, на другом же – анафилактический шок.



