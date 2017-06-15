Продление молодости на клеточном уровне может вызвать рак

Где-то посередине можно поместить такое состояние организма, как беременность женщин. Ведь в этот период в матке развивается плод, генетически наполовину ей чужеродный. В геномах как женщины, так и плода, для того чтобы не произошло его «сброса», заложены механизмы сдерживания лимфоцитарной агрессии. Это проявляется в том, что Т-клетки, которые потенциально могут «нападать» на собственный организм, изымаются. В результате некоторые люди живут до 100 и более лет.
Геном трансформированных клеток нестабилен, поэтому в них открываются своеобразные генные чакры, позволяющие сдерживать реакцию иммунной системы. Благодаря этому опухолевые клетки выходят из-под ее бдительного контроля. Оживить ее бдительность призваны моноклональные антитела (МАТ), относительно давно созданные молекулярными фармацевтами и биотехнологами.