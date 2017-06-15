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15 июня 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Продление молодости на клеточном уровне может вызвать рак
«Молодильные» гены опасны своими мутациями, приводящими к аномальному клеточному омоложению и нежелательной трансформации.
Ученые Московского физико-технического института создали программу «Гироскоп», позволяющую быстро и эффективно выявлять потенциальные геропротекторы – вещества, защищающие клетки от старения. В качестве примера приводится ген фермента, который необходим для клеточного роста и деления, но он может и ускорять старение вследствие «изношенности» гена устойчивости к стрессу. Клетка ест и дышит, что приводит к образованию свободных радикалов, которые вызывают повреждения в ДНК, передает «Новая газета».

Однако «молодильные» гены опасны своими мутациями, приводящими к аномальному клеточному омоложению и нежелательной трансформации. Такие клетки постоянно возникают в организме, но элиминируются нормально функционирующими Т-лимфоцитами. Отклонения в развитии последних, безо всякого преувеличения, в некоторых случаях жизненно опасны, в других же ухудшают качество жизни. Речь идет об аутологических, или собственных клетках иммунной системы, реакция которых на собственные ткани приводит к аутоиммунным состояниям. На одном конце их спектра – банальная сенная лихорадка, на другом же – анафилактический шок.

Где-то посередине можно поместить такое состояние организма, как беременность женщин. Ведь в этот период в матке развивается плод, генетически наполовину ей чужеродный. В геномах как женщины, так и плода, для того чтобы не произошло его «сброса», заложены механизмы сдерживания лимфоцитарной агрессии. Это проявляется в том, что Т-клетки, которые потенциально могут «нападать» на собственный организм, изымаются. В результате некоторые люди живут до 100 и более лет.

Геном трансформированных клеток нестабилен, поэтому в них открываются своеобразные генные чакры, позволяющие сдерживать реакцию иммунной системы. Благодаря этому опухолевые клетки выходят из-под ее бдительного контроля. Оживить ее бдительность призваны моноклональные антитела (МАТ), относительно давно созданные молекулярными фармацевтами и биотехнологами.

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