Ученые поняли, как курение повреждает ДНК

Лауреат Нобелевской премии по химии Азиз Санкар и его коллеги разработали способ картирования повреждений ДНК на основе эксцизионной репарации нуклеотидов — механизма репарации ДНК. Этот механизм позволяет исправить однонитевые повреждения ДНК, используя в качестве матрицы неповрежденную комплементарную цепь. Данные были опубликованы Proceedings of the National Academy of Sciences , передает Газета.ру.