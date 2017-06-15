Ученые поняли, как курение повреждает ДНК

При распознавании повреждения происходит вырезание короткого участка поврежденной цепи ДНК. Ученые нашли способ маркировать эти вырезанные участки и упорядочивать их, создавая карту поврежденных участков генома. В данном исследовании они работали с повреждениями, вызванными бензапиреном, канцерогеном, вызывающим до 30% смертей от рака в США.Подобные карты помогут ученым лучше понять, как возникает вызванный курением рак, почему отдельные люди оказываются более устойчивы или уязвимы к нему и как можно предотвратить болезнь. Также Санкар надеется, что наглядная демонстрация повреждений на клеточном уровне может побудить некоторых курильщиков отказаться от вредной привычки.Сейчас авторы исследования работают над повышением разрешения карты и ищут способ использовать ее для диагностики и других повреждений ДНК.