  • 15 Июнь 2017
USD 16.06.2017 57.4437 +0.4134
USD ММВБ 12:17 57.03630  
EUR 16.06.2017 64.2795 +0.3314
EUR ММВБ 12:17 63.9230  
Нефть($) 15.06.2017 47.05 +0.15
Нефть(p) 15.06.2017 2702.73 +28.01
"Прямая линия" с Владимиром Путиным - ОНЛАЙН "Малолетние дегенераты", опасные коровы и принц датский Скончался народный артист СССР Алексей Баталов Глава ЦИК исключила регистрацию Навального на президентских выборах
15 июня 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Ученые поняли, как курение повреждает ДНК
Впервые создана подробная карта повреждений ДНК из-за вредной привычки.
Лауреат Нобелевской премии по химии Азиз Санкар и его коллеги разработали способ картирования повреждений ДНК на основе эксцизионной репарации нуклеотидов — механизма репарации ДНК. Этот механизм позволяет исправить однонитевые повреждения ДНК, используя в качестве матрицы неповрежденную комплементарную цепь. Данные были опубликованы Proceedings of the National Academy of Sciences, передает Газета.ру.
При распознавании повреждения происходит вырезание короткого участка поврежденной цепи ДНК. Ученые нашли способ маркировать эти вырезанные участки и упорядочивать их, создавая карту поврежденных участков генома. В данном исследовании они работали с повреждениями, вызванными бензапиреном, канцерогеном, вызывающим до 30% смертей от рака в США.

Подобные карты помогут ученым лучше понять, как возникает вызванный курением рак, почему отдельные люди оказываются более устойчивы или уязвимы к нему и как можно предотвратить болезнь. Также Санкар надеется, что наглядная демонстрация повреждений на клеточном уровне может побудить некоторых курильщиков отказаться от вредной привычки.

Сейчас авторы исследования работают над повышением разрешения карты и ищут способ использовать ее для диагностики и других повреждений ДНК.

В Петербурге школьника подозревают в нападении на полицейского на акции 12 июня В «Зенит» вернулся защитник «Тосно» Дмитрий Богаев Кубок конфедераций и «Алые паруса» ограничат движение транспорта в Петербурге Перед Вантовым мостом на КАД образовалась 5-километровая пробка
В Петербурге не хватило места для арестованных после акции 12 июня В Петербурге 15 июня обойдется без осадков В четырех районах Петербурга 15 июня теплосети испытают на прочность Стала известна самая высокооплачиваемая вакансия в Петербурге
Российский ученый выдвинул новую теорию возникновения сновидений На петербургской крыше покажут моноспектакль «ПОНТЫ МИМО» Гран-при "Кинотавра" достался фильму "Аритмия" Бориса Хлебникова В «Зенит» перешел полузащитник «Ахмата» Кузяев

 
Made on
Tilda
 

сделано в spbnews

© Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm