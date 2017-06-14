Новый препарат против лейкемии показал свою эффективность

Ученые использовали препарат как в одиночку, так и в комбинации с химиотерапевтическим лекарством доксорубицином, использующимся для лечения злокачественных опухолей. В обоих случаях результаты оказались впечатляющими. У мышей снизилась активность аномальных хромосом на 50-70%. По словам ученых, это продлевает жизнь пациентам еще на несколько лет.«Важно, что этот ингибитор почти нетоксичен и в отличие от сеансов химиотерапии не взывает никаких побочных эффектов», – сообщила автор исследования Сривидая Бхаскара. «Нам удалось понять, как ингибитор HDAC1,2 влияет на восстановление ДНК. Это важно не только для лечения лейкемии, но и для любого другого вида рака, который зависит от восстановления ДНК».Ученые планируют провести клинические испытания препарата.